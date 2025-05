De cómo el grafiti de un alumno convulsiona la Politécnica y revuelve al Consell

El grafiti 'No oblidem', que se exhibe en la Politécnica.

La Muestra de Proyectos Artísticos y Multimedia (PAM) que organiza la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) se celebra desde ... 2013. El Campus de Tarongers acoge trece ediciones de este proyecto académico que han obtenido una repercusión social discreta. El hecho de que un proyecto no distorsione el funcionamiento de una institución tiene una doble lectura: puede ser señal de falta de relevancia del mismo -no todas las iniciativas trascienden a la sociedad- o ser sinónimo de trabajo bien hecho. La exhibición del grafiti 'No oblidem' en el vestíbulo de la Facultad de Bellas Artes de Valencia ha alterado la cotidianidad de la entidad. La pieza, creada por un alumno del máster de producción artística de la UPV, refleja al presidente de la Generalitat vestido con un mono de preso que sostiene con sus manos el número 228 (en referencia a las víctimas mortales de la dana) y sobre la cabeza de Carlos Mazón la leyenda: 'A presó'.

La obra del estudiante jienense ha trascendido más allá de la Politécnica y ha abierto algunos interrogantes no sobre la calidad artística de la pieza -el jurado profesional ya se ha manifestado al respecto: no ha sido seleccionada- ni sobre la libertad de expresión de los creadores, ni sobre los campus universitarios como espacios de libertad y tolerancia, sino sobre el rectorado de la Politécnica, que no vio venir el alcance de la instalación. Hablando de ver, ¿cómo es posible que algunos de los responsables de la UPV supieron del grafiti al observar la portada por LAS PROVINCIAS en lugar de ser conocedores de la obra por medio de su equipo? Tras el revuelo mediático por el mensaje antiMazón de 'No oblidem' y la ubicación privilegiada del grafiti, diferentes actores implicados en PAM! 2025 se vieron obligados a dar explicaciones y algunas de ellas deslizan fisuras de funcionamiento. La comisaria de la muestra, Laura Silvestre, señaló a Efe: en la elección de proyectos artísticos «no hay proceso de criba o de preselección». De esta afirmación manan algunas preguntas: ¿todo vale para la Universidad Politécnica de Valencia? ¿puede colgar cualquier cosa de los muros de la Facultad de Bellas Artes? ¿Los muros de las facultades son los de la calle? La visibilidad de 'No oblidem' es clave en la repercusión de la actual edición de PAM!. Los alumnos sugieren localizaciones en función de las características de la obra. Así, las proyecciones visuales, por ejemplo, solicitan espacios oscuros o las performances optan por elegir estancias cerradas. Luego se realiza un sorteo para generar el listado de orden de elección de localizaciones. En el caso de la pieza de Adrián Larok se requería una pared amplia y ancha, como la del vestíbulo. Sin embargo, ubicar la obra en el hall puede lugar a todo tipo de interpretaciones, incluida aquella de que la facultad recibe a los ciudadanos con el mensaje de 'Mazón a prisión'. Ahí es cuando la UPV queda en una posición comprometida y las líneas respecto a una institución que se nutre de recursos púbicos y que sirve a toda la sociedad quedan difuminadas. El grafiti de un alumno de un máster de la Politécnica convulsionó a la institución, que amaneció con una decena de medios de comunicación reproduciendo la imagen tras publicarla en portada LAS PROVINCIAS, y generó malestar en el Consell. La vicepresidenta y portavoz del Consell solicitó la retirada de la pieza, algo que evidenció un choque entre administraciones. «Creemos que el arte no tiene que ser una excusa para un acoso como el que está sufriendo el presidente Mazón», defendió Susana Camarero. Hubo más declaraciones de miembros del Consell y del PP apuntando a eliminar la obra de la exposición. Ante esta situación, la UPV rebajó la tensión: que el mensaje puede interpretarse como «poco afortunado», que en ningún caso se trata de una decisión «premeditada» por parte de la universidad o de la facultad para atacar o cuestionar la figura del jefe del Consell, que «no se puede interpretar que su mensaje se corresponda con un discurso más o menos extendido entre la Facultad de Bellas Artes». La UPV, obviamente, no censuró la obra como tampoco puede eliminar su posición de protagonista en esta controversia y todo por un trabajo estudiantil. La pieza 'No oblidem', más cercana a una pancarta de una manifestación que a una obra de un centro de arte, ha logrado trascender los muros del campus universitario. Quizá la repersución no haya sido la deseada por la Politécnica.

