Urgente Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
Varios visitantes pasean por la zona del claustro del convento de Santo Domingo, durante la jornada de puertas abiertas de Capitanía de este sábado.

Varios visitantes pasean por la zona del claustro del convento de Santo Domingo, durante la jornada de puertas abiertas de Capitanía de este sábado. Irene Marsilla

Capitanía atrae a miles de valencianos en busca del mejor gótico y los secretos del Ejército

Los visitantes disfrutan de las demostraciones con guías caninos, la exposición de uniformes y equipos militares o las visitas guiadas al convento de Santo Domingo

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:01

Ya sea por conocer el arte o la mejor arquitectura gótica valenciana. O por querer descubrir los secretos de nuestros ejércitos. O ambas cosas. Pero ... lo cierto es que cada vez que el convento de Santo Domingo abre sus puertas al público de manera masiva, lo que sucede dos fines de semana al año, sus estancias se llenan.

