Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
Logo Patrocinio
Simulación del parking de una de las discotecas de La Ruta

Simulación del parking de una de las discotecas de La Ruta LP

Bombas Gens resucita 'La Ruta' para volver a ACTV o ver amanecer en el parking de Barraca

El centro de arte estrena una muestra inmersiva que revive los escenarios de un movimiento que marcó una época en Valencia

M. Hortelano

M. Hortelano

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:32

Comenta

Hay cosas que no se pueden contar del todo sin haberlas vivido. Sin haberlas experimentado. Sin haber conocido sus entresijos y haber formado parte. O ... al menos no se pueden contar igual. Sin embargo, quienes se perdieron los años de 'La Ruta', una de las marcas más valencianas (le pese a quien le pese), sus discotecas sus desfases y todo el movimiento cultural surgido a su alrededor, pueden hacerse una idea de lo que fue en Bombas Gens. El centro de artes digitales estrena este viernes su primera producción propia, con un recorrido inmersivo por los años de la particular 'Movida valenciana'. Un movimiento más allá de la fiesta, las drogas y los excesos, cimentado en la música, la germanor y una manera de vivir la fiesta que acabó a mediados de los 90. Ahora, con 30 años de perspectiva desde su desaparición y con cierto toque nostálgico, quienes visiten la muestra podrán saber lo que se sentía dentro de una de las discotecas, escuchar a todo trapo su música, con sus efectos visuales, darse un paseo por los efectos de las drogas y pegarle una patada a sus efectos, o pasar un rato en el parking de cualquiera de los garitos, donde la fiesta continuaba para ver amanecer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  3. 3

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  4. 4

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  5. 5

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  6. 6 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  7. 7

    Disney busca trabajadores en Valencia
  8. 8 El mercado de zapatillas más grande de España vuelve a Valencia con grandes descuentos
  9. 9 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  10. 10

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bombas Gens resucita 'La Ruta' para volver a ACTV o ver amanecer en el parking de Barraca