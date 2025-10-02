Bombas Gens resucita 'La Ruta' para volver a ACTV o ver amanecer en el parking de Barraca El centro de arte estrena una muestra inmersiva que revive los escenarios de un movimiento que marcó una época en Valencia

M. Hortelano Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 13:32

Hay cosas que no se pueden contar del todo sin haberlas vivido. Sin haberlas experimentado. Sin haber conocido sus entresijos y haber formado parte. O ... al menos no se pueden contar igual. Sin embargo, quienes se perdieron los años de 'La Ruta', una de las marcas más valencianas (le pese a quien le pese), sus discotecas sus desfases y todo el movimiento cultural surgido a su alrededor, pueden hacerse una idea de lo que fue en Bombas Gens. El centro de artes digitales estrena este viernes su primera producción propia, con un recorrido inmersivo por los años de la particular 'Movida valenciana'. Un movimiento más allá de la fiesta, las drogas y los excesos, cimentado en la música, la germanor y una manera de vivir la fiesta que acabó a mediados de los 90. Ahora, con 30 años de perspectiva desde su desaparición y con cierto toque nostálgico, quienes visiten la muestra podrán saber lo que se sentía dentro de una de las discotecas, escuchar a todo trapo su música, con sus efectos visuales, darse un paseo por los efectos de las drogas y pegarle una patada a sus efectos, o pasar un rato en el parking de cualquiera de los garitos, donde la fiesta continuaba para ver amanecer.

La exposición llega cuando se cumplen 45 años del nacimiento de este movimiento y propone una mirada poliédrica y contemporánea. Más allá de los tópicos que lo reducen a fiesta y hedonismo, La Ruta se aborda aquí como un fenómeno social y cultural que marcó a varias generaciones, situó a València en la vanguardia de la modernidad europea y dejó una profunda huella en la música, el diseño gráfico, la moda y la creación artística. Noticia relacionada Las obras maestras de Sorolla apuntalan a Bancaja como el museo de Valencia más sorollista La exposición propone una experiencia sensorial y envolvente gracias al uso de tecnologías de última generación como contenidos 3D, realidad virtual y láser mapping, que trasladan al visitante a una época que marcó a varias generaciones y situó a València en el mapa europeo de la modernidad cultural. El proyecto combina rigor histórico y documental con un enfoque lúdico y festivo en un recorrido de diez salas en las que el visitante puede bailar, descubrir objetos, cartelería y merchandising original de la época, subirse a un coche de los 80-90 para vivir «la festa» o escuchar y explorar una lista de 100 temas musicales de La Ruta. La producción ha contado con un equipo multidisciplinar y de fuerte raíz valenciana, así como con la colaboración de grandes nombres de la época, desde djs a diseñadores, creativos y responsables de clubes nocturnos, además de personas e instituciones que han revisitado este capítulo de la historia valenciana en exposiciones, publicaciones y piezas audiovisuales. El recorrido se estructura en diez salas temáticas que combinan documentación histórica, contenidos digitales, instalaciones interactivas y realidad virtual, además de objetos originales, fotografías y material gráfico. 'La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol' aborda desde los antecedentes y el contexto histórico, político y social que hicieron posible la aparición de La Ruta en la transición democrática, a las claves de su auge y de su decadencia, poniendo en valor un legado cultural que sigue inspirando a nuevas generaciones.

