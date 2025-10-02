Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Guardia Civil encuentra objetos personales de Beatriz Guijarro en el paraje donde hallaron el cadáver calcinado
Logo Patrocinio
Una persona observa dos de las obras maestras de Sorolla en la Fundación Bancaja. lp

Las obras maestras de Sorolla apuntalan a Bancaja como el museo de Valencia más sorollista

La institución, que logró el hito de exponer 'Visión de España' y posee 'Triste herencia', exhibe las obras maestras del pintor como 'El baño del caballo', 'La bata rosa' y 'Paseo a la orilla del mar' | El Museo Sorolla elige la entidad de la plaza de Tetuán para exhibir por primera vez su exposición permanente fuera de Madrid

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:24

Comenta

La trayectoria sorollista de la Fundación Bancaja sube un escalón más. Ese salto radica en albergar las obras maestras del artista, desde 'La bata rosa', ' ... Paseo a la orilla del mar' o 'El baño del caballo'. En un momento en que la Generalitat se ha movilizado para abrir un museo con piezas de Sorolla en el antiguo edificio de Correos de la mano de la Hispanic Society of America (HSA), la entidad de la plaza de Tetuán hace un alarde artístico de máximo nivel. Un auténtico derroche sorollista, una delicia para los amantes de las escenas de playa del pintor valenciano y, al mismo tiempo, escenifica un golpe en la mesa, es decir, una reivindicación de la exitosa relación de Bancaja con la obra de Sorolla. «Bancaja es y será sorollista», ha resaltado Rafa Alcón, responsable de la Funcación Bancaja durante la prsentación de 'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla', que estará en cartel hasta el 8 de febrero de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  3. 3

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  4. 4

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  5. 5

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  6. 6 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  7. 7

    Disney busca trabajadores en Valencia
  8. 8 El mercado de zapatillas más grande de España vuelve a Valencia con grandes descuentos
  9. 9 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  10. 10

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las obras maestras de Sorolla apuntalan a Bancaja como el museo de Valencia más sorollista

Las obras maestras de Sorolla apuntalan a Bancaja como el museo de Valencia más sorollista