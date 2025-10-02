Las obras maestras de Sorolla apuntalan a Bancaja como el museo de Valencia más sorollista La institución, que logró el hito de exponer 'Visión de España' y posee 'Triste herencia', exhibe las obras maestras del pintor como 'El baño del caballo', 'La bata rosa' y 'Paseo a la orilla del mar' | El Museo Sorolla elige la entidad de la plaza de Tetuán para exhibir por primera vez su exposición permanente fuera de Madrid

Carmen Velasco Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 13:24 | Actualizado 13:56h.

La trayectoria sorollista de la Fundación Bancaja sube un escalón más. Ese salto radica en albergar las obras maestras del artista, desde 'La bata rosa', ' ... Paseo a la orilla del mar' o 'El baño del caballo'. En un momento en que la Generalitat se ha movilizado para abrir un museo con piezas de Sorolla en el antiguo edificio de Correos de la mano de la Hispanic Society of America (HSA), la entidad de la plaza de Tetuán hace un alarde artístico de máximo nivel. Un auténtico derroche sorollista, una delicia para los amantes de las escenas de playa del pintor valenciano y, al mismo tiempo, escenifica un golpe en la mesa, es decir, una reivindicación de la exitosa relación de Bancaja con la obra de Sorolla. «Bancaja es y será sorollista», ha resaltado Rafa Alcón, responsable de la Funcación Bancaja durante la prsentación de 'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla', que estará en cartel hasta el 8 de febrero de 2026.

Los fondos del Museo Sorolla es «la colección más importante del mundo» del pintor, ha enfatizado Enrique Varela, director de la institución madrileña, quien ha garantizado la colaboración con Bancaja. En Valencia se expone «el ADN» de las piezas que la familia Sroolla donó para la pinacoteca madrileña. Son las «obras fundacionales». Los fondos se cifran en 1.400 pinturas y 5.000 dibujos, de los que sólo se han elegido 59 piezas para la exposición. «Ha sido un trabajo dificil y doloroso, ha sido como expurgar», ha añadido. Para Varela, esta exposición es «un privilegio y una excepcionalidad» porque es la primera vez que la colección permanente del Museo Sorolla se exhiben en su conjunto fuera de Madrid. 'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla' repasa toda la producción del pintor, desde su juventud hasta la madurez, y recorre todos los estilos, desde el paisaje hasta el retrato sin olvidar, por supuesto, las marinas. Varela ha añadido que las últimas adquisiciones de la pinacoteca también se exhiben en Valencia.

