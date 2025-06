Bombas Gens mutará a discoteca de la Ruta

Carmen Velasco Valencia Martes, 10 de junio 2025, 13:43 | Actualizado 15:08h. Comenta Compartir

Bombas Gens está dispuesta a ofrecer un buen viaje musical. Eso sí, un viaje inmersivo como es marca de la casa. El centro cultural aspira a recrear «la época de libertad» de la movida valenciana. A partir del 2 de octubre quiere dispensa manduca los cincuentañeros y sesentañeros que frecuentaron la ruta y para aquellas personas más jovenes que no la vivieron pero que se sienten atraídas por este fenómeno cultural.

Si hay series, hay libros, hay escritos... ¿por qué no una exposición audiovisual, inmersia, con Inteligencia Artificial sobre la ruta? A partir del 2 de octubre Bombas Gens servirá en bandeja una propuesta que no aspira a «narrar novedades sino a contar el relato con lenguaje tecnológico», según Marta Moreira, coordinadora de contenidos de 'La Ruta: modernitat, cultura i descontrol'. La muestra está comisionada por Artur Duart, director de Bombas Gens. No oculta el objetivo de la iniciativa: «Queremos hacer a la gente bailar», ha explicado Duart durante la presentación del proyecto al cual se ha referido como «disruptivo».

Ricardo Ruiz, director de estudio Altre, será el encargado del diseño de la escenografía de la exposición. «La sala será una discoteca», ha avanzado sobre la nave (la primera del complejo) que ha albergado la rueda de prensa este martes. 'La Ruta: modernitat, cultura i descontrol' tendrá 1.000 metros de paredes para proyecciones (fotografías, imágenes tratadas y otras con Inteligencia Artificial). En esta idea han ahondado Manuel Conde, codirector de Radiante, y Javier Mujica, creative director de Vitamin. El primero se encargará de «bajar al cuerpo, no tanto a la mente el ambiente de la época, de que todo estaba por construir» mientras el segundo aspira a «recrear el ambiene de libertad de la época» para que los visitantes «experimenten y capten la esencia». Radiante y Vitamin son los responsables de la creación audiovisual inmersiva de la iniciativa.

Javier Ruiz diseñará espacios clave de la muestra, como un laberinto de pasiones que invitará al público a perderse entre las influencias del movimiento en los campos de la moda y el diseño, entre las emociones y la creatividad del momento, o una galería de arte y 'play area' bajo el lema de 'No todo fue un juego'. Los prejuicios a este movimiento, «que situó a Valencia en la vanguardia cultural europea», según Duart, ronda la filosofía del proyecto. El planteamiento, según el comisiario, está alejado de enfoques reduccionistas y sensaocionalistas con un objetivo: «revaloriar un movimeinto cultural del Estado español». «La ruta es patrimonio valenciano», ha aseverado el curator, quien confía en exportar la muestra a Madrid, Barcelona y otras ciudades europeas.

El 27 de marzo de 2024, se renovó la filosofía Bombas Gens y pasó a ser un centro de artes digitales. Desde entonces más de 270.000 visitantes han pasado por el espacio cultural, según Jordi Sellas, director artístico de Bombas Gens Centre d'Arts Digitals.

