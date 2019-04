'Best sellers' con ADN valenciano El escritor Santago Posteguillo. / LP Matilde Asensi, Santiago Posteguillo y Elísabet Benavent son los superventas patrios. Sus obras copan el podio de los títulos más leídos y destacan el interés del sector por los autores de la Comunitat NOELIA CAMACHO Valencia Lunes, 22 abril 2019, 18:03

Los seres humanos necesitamos que alguien refrende nuestros gustos. O que nos dé pistas. A veces, nos dejamos llevar por las recomendaciones. Otras, en cambio, accedemos a los listados que nos muestran las tendencias. La lista de los libros más vendidos suele ser una guía a la hora adquirir un título. Son el reflejo de los gustos de los individuos. Lo que leen los ciudadanos da cuenta de sus preferencias. Y, sobre todo, de los autores punteros. Al observar los distintos rankings elaborados por las librerías y establecimientos especializados, se puede dar buena cuenta de que los lectores eligen a los autores de la Comunitat. Los superventas patrios son valencianos.

En apenas unas semanas, en la lista de volúmenes más solicitados del país han coincidido tres escritores de la región: Matilde Asensi, Santiago Posteguillo y Elísabet Benavent. Este trío literario ocupa los primeros puestos, poniendo de relieve que la literatura con ADN valenciano vive un momento dulce.

La alicantina Matilde Asensi es la última en arrasar entre los lectores. La reciente publicación de 'Sakura' (La esfera de los libros) la ha aupado a los primeros puestos. No es de extrañar si se tiene en cuenta que estamos ante una escritora que cuenta con más de 20 millones de lectores. Una cifra elevadísima que se debe a más de dos décadas seduciendo gracias a aclamadas novelas que la han convertido en todo un fenómeno de masas. Fue en 1999 cuando Asensi inició una senda, la literaria, que no ha vuelto a abandonar. Fue con 'El Salón de Ámbar'. Una año después llegó 'Iacobus' y, tras ello, el éxito editorial, ejemplificado en ese año 2001 cuando vio la luz 'El último Catón'. A partir de ahí, llegaron legiones de seguidores. Entre su múltiple producción se encuentran hitos como la trilogía de Martín Ojo de Plata -'Tierra firme', 'Venganza en Sevilla' y 'La conjura de Cortés'- que llegó a vender más de un millón de ejemplares. «No me interesa lo que escriben de mí. Haber ejercido el periodismo me ha inmunizado. Estoy vacunada contra la vanidad y el egocentrismo», decía en una entrevista para este periódico en el año 2015, coincidiendo con la promoción de 'El último Catón'.

Con 'Sakura' ha regresado a las librerías después de haber cambiado de editorial. Lo ha hecho con una apasionante trama que se traslada de París a Japón de la mano del pintor Vincent Van Gogh. Asensi ejerce de maestra presentando enigmas que la ha encumbrado en las alturas del sector literario.

Pero no es la única. Imprescindible entre los más vendidos se encuentra el valenciano Santiago Posteguillo. Más de dos millones de ejemplares adquiridos por su fiel legión de lectores avalan la trayectoria de un autor que nos ha transportado a la Roma antigua a través de sus trilogías sobre Trajano y Escipión. Con ellas logró el beneplácito de la crítica y del público. Recientemente se alzó con el premio Planeta por 'Yo, Julia'. El galardón, confiesa a este periódico, ha hecho que «muchos lectores que no se atrevían con las otras novelas, lo hicieran con esta». «Entre ellos, muchas mujeres que, al centrar esta historia en el personaje de Julia, han decidido darme una oportunidad», asevera.

Para el historiador y profesor, no hay una receta a la hora de configurar un 'best seller'. El novelista ha llegado a la conclusión de que el público pide «textos con un estilo cinematográfico». «Una estudiante hizo una tesina sobre mi obra y en ella decía que yo recontaba la historia con un lenguaje actual. Creo que es una buena definición», argumenta.

Los caminos para alcanzar el olimpo literario no fueron fáciles. «Mi primera novela la publicó una pequeña editorial que ya no existe. Se vendieron unos mil ejemplares», rememora. Fue 'Africanus. El hijo del cónsul', la primera parte de su trilogía sobre Escipión. Después llegaron 'Las legiones malditas' y 'La traición de Roma'. Con ellas, sumó incondicionales a los que regaló otros tres ejemplares muy solicitados. En este caso, su trilogía sobre Trajano -'Los asesinos del Emperador', 'Circo máximo' y 'La legión perdida'- volvió a triunfar. Así, junto a 'Yo, Julia' y los libros sobre la historia de la literatura que ha ido intercalando durante estos años. Es inevitable que surja la pregunta: ¿Hay miedo a repetirse? «En ocasiones. Es algo que también he reflexionado durante este tiempo. Sin embargo, pienso en Agatha Christie y en sus novelas. Repetirse no es algo excesivamente malo, aunque yo hago siempre cambios en mis libros», afirma.

La valenciana Elísabet Benavent, por su parte, no empezó en una pequeña editorial pero sí pagó de su bolsillo la publicación de su primera novela 'Los zapatos de Valeria'. De ese día hasta la actualidad, ha escrito 19 libros. Ahora, se sitúa en la lista de más vendidos gracias a 'Toda la verdad de mis mentiras'.

Hasta tal punto le ha llegado el éxito que la plataforma Netflix convertirá en serie su trilogía sobre Valeria. «Estoy a la espera de ver cómo queda. No como autora, sino como espectadora. Sentarme en el sofá y disfrutarla», sostiene. Al contrario que Posteguillo, no se considera una autora superventas. «Me cuesta calificarme de escritora, así que de lo otro, imagínate», confiesa con total sinceridad. Aún así, y pese a que sostiene que no hay una receta para que el lector se lance a devorar sus volúmenes -y eso que lleva más de un millón doscientos mil ejemplares vendidos-, sí revela que cree que sus novelas «permiten al público ponerse en los zapatos de otra persona a la vez que verse reflejado en la historia».

Benavent, que estará en la próxima Fira del Llibre de Valencia que se abre el jueves en Viveros, asegura que nunca imaginó que podría vivir de la literatura. Es más, cuando su familia y amigos la animaron a que ella misma se autopublicara su primer volumen, pensó que aquello era tirar el dinero. «Yo me siento muy agradecida por el cariño de los lectores. Y sorprendida por el éxito», asevera.

Es, además, una defensora del libro en papel. «Soy muy analógica. Y, en mi caso, el 93% de las ventas de mis textos son en formato físico», revela. Con ella coincide Posteguillo, quien admite que a priori sus libros parecen muy pesados por contener más de mil páginas. «Pero se completan con mapas, con información adicional que se consulta en un momento. Con el formato digital es más complicado, tienes que ir adelante y atrás e intentar no perder por donde vas», dice.

La coincidencia en el tiempo de Asensi, Benavent y Posteguillo en el ranking de los libros más vendidos pone de relieve el momento dulce de los tres escritores valencianos. Los autores de la Comunitat defienden que no importa tanto de donde proceden los textos, sino la capacidad de conectar con el lector. «No creo que podamos hablar de localismos. Es una casualidad. Aún así, es cierto que el carácter mediterráneo nos hace ser más creativos», afirma Benavent. Para Posteguillo, en cambio, sí hay un auge del interés por los autores de la Comunitat. «En los años 70 y 80, el foco se centraba en Madrid y Barcelona. Ahora nos miran. Ayudan también iniciativas como Valencia Negra o Torrent Histórica, que acaba de celebrar su primera edición y ha ido muy bien», asevera. En su caso, no rehuye la etiqueta de escritor 'best seller'. «No tiene que ser un término negativo. Hay que evitar el paralelismo entre que un libro esté entre los más vendidos con que sea de mala calidad. Eso no es así», concluye.

El trío de literatos valencianos compite en el listado con otros nombres como Juan Gómez Jurado, Luis Landero, Javier Castillo, Santiago Lorenzo o Eva García Sáenz de Urturi, entre otros. Sus textos copan los primeros puestos gracias a historias diferentes, cargadas de emoción y que, tras de sí, llevan trabajo y esfuerzo. Un compromiso con los lectores que se ve recompensando en unos best sellers que tienen ADN valenciano.

