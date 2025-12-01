Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Decenas de visitantes, durante el primer pase al público de 'Barroc'.

Ver 14 fotos
Decenas de visitantes, durante el primer pase al público de 'Barroc'. IRENE MARSILLA

'Barroc', la experiencia inmersiva de los Santos Juanes, encandila en su estreno: «Maravilloso»

La producción audiovisual que relata la historia de la iglesia desde su incendio hasta la restauración recién finalizada se proyecta por primera vez al público | Más de 6.000 personas han pasado por Sant Joan del Mercat en el fin de semana de puertas abiertas tras su restauración

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:04

Alicia pasea por el templo cámara en mano. No es reportera, ni tampoco una turista que patea Valencia retratándola con un equipo semi profesional. «Soy ... del barrio, y la gente tenía muchas ganas de que la iglesia recuperara su esplendor. La queremos como algo nuestro y además, como ha quedado ahora revaloriza la zona», reflexiona. Lo hace entre foto y foto. No cesa de retratar mientras pasea por el recinto que ha cerrado este domingo su fin de semana de puertas abiertas. Y como guinda, se ha proyectado por primera vez al público 'Barroc', la experiencia inmersiva que relata en un cuarto de hora 90 años de historia del recinto.

