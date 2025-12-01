'Barroc', la experiencia inmersiva de los Santos Juanes, encandila en su estreno: «Maravilloso»

Alicia pasea por el templo cámara en mano. No es reportera, ni tampoco una turista que patea Valencia retratándola con un equipo semi profesional. «Soy ... del barrio, y la gente tenía muchas ganas de que la iglesia recuperara su esplendor. La queremos como algo nuestro y además, como ha quedado ahora revaloriza la zona», reflexiona. Lo hace entre foto y foto. No cesa de retratar mientras pasea por el recinto que ha cerrado este domingo su fin de semana de puertas abiertas. Y como guinda, se ha proyectado por primera vez al público 'Barroc', la experiencia inmersiva que relata en un cuarto de hora 90 años de historia del recinto.

Por si no lo han adivinado, Alicia es una de las alrededor de 200 personas que han asistido al primer pase para el público del producto audiovisual que cuenta el proceso de restauración de los Santos Juanes. «Me parece que está muy bien para el público que no tiene una base de conocimiento. Sirve para dar a conocer cómo quedó tras el incendio, cómo estaban los estratos y de conectar con esta iglesia», comenta la joven, que es restauradora: «Este tipo de experiencias inmersivas está a la orden del día, cada vez se utiliza en más exposiciones».

«¡Hipnótico!», exclama uno de los niños que acuden a un pase que muchos de los asistentes inmortalizan con su móvil

'Barroc' ha sido la «sorpresa», entre comillas, con la que se ha puesto fin a un fin de semana de celebración. Los Santos Juanes han recuperado todo su fulgor después de casi 90 años, desde el incendio provocado por el grupo de anarquistas y republicanos que la saquearon con el inicio de la Guerra Civil en 1936. La Fundación Hortensia Herrero ha invertido 8,2 millones de euros en la recuperación del edificio y de los frescos de Palomino. Los que seguían en la bóveda, hasta los del ábside. Los que no están porque se retiraron para restaurarlos en Barcelona y hasta la fecha siguen sin regresar a Valencia.

Para recrearlos, a través de una fotografía de Juan Alcón, no se ha escatimado en el uso de las nuevas tecnologías. Y una vez puestos, se tomó la decisión de implementar la nueva era de los Santos Juanes con 'Barroc', que ha supuesto una inmersión extra de 1,5 millones. «Maravilloso, una preciosidad. Ha valido la pena el capital que han invertido en esto», señala Carmen, sentada en segunda fila, en uno de lo bancos de la iglesia justo después de acabar la proyección. No tiene intención de moverse. Ni ella ni Carmen y Tránsito. Son tres mujeres de Benigànim y Quatretonda que se han desplazado en coche a Valencia a ver la actuación de la coral José Roca.

El concierto ha puesto fin a la jornada de este domingo en los Santos Juanes. «Esa coral la dirige Miquel Pons García, que también realiza esa función en la nuestra. De hecho, nosotras hemos cantado aquí», precisa Tránsito: «Por eso nos hemos venido en coche a verlo, y de paso veíamos cómo ha quedado la iglesia. Nos hemos encontrado con esta sorpresa. Me ha encantado la limpieza con la que se puede observar las imágenes».

«Hemos grabado un poco, para enseñárselo a nuestros familiares y amigos, para animarles a que vengan», indica Pepa. Las visitas a los Santos Juanes de esta última jornada de puertas abiertas han comenzado sobre las 13 horas. Antes había misa y otro concierto. Por eso, antes de que entraran las primeras personas, las colas, tónica habitual desde el viernes, han sido más largas.

El último turno del domingo ha sido a las 17 horas para dar tiempo a desalojar la iglesia de visitantes antes del concierto. «No sabíamos nada», han asegurado muchos de los que han entrado y han visto 'Barroc'. La sorpresa ha comenzado nueve minutos después de la hora en punto. Se han apagado las luces y ha empezado el sonido. «¡Shhhhhhh!», reprendían algunos asistentes a las personas que seguían hablando, sin saber que la producción tiene música pero no narración. Así se decidió para evitar cualquier conflicto con el idioma: habrá folletos y audioguías en varias lenguas que expliquen tanto la iglesia como la experiencia inmersiva antes de disfrutarla.

Algunos de los asistentes han visualizado la proyección casi sin pestañear durante el cuarto de hora de duración. Y otros, como ocurre en todos los espectáculos donde está permitido, han sacado el teléfono móvil y se han puesto a grabar. Quien no lo ha hecho ha sido Pau que, nada más finalizar con el '¡Aleluya!' y el resonar de las campanas, ha exclamado: «¡Ha sido hipnótico!». Su amigo Richard, además de Ricardo y Héctor, los padres de los chavales, han coreado una carcajada.

'Barroc' y el resto de la visita de los Santos Juanes es una experiencia para todas las edades. «Nos ha encantado la recreación de las flores y el cambio de colores de las estatuas», comenta Natalia en referencia al tramo final de exaltación al barroco. Ha disfrutado de la producción junto a Auxi y José. Son tres de las más de 2.000 personas que este domingo han acudido a la iglesia de Sant Joan del Mercat. En total, más de 6.000 han pasado por el recinto recién restaurado en estas tres jornadas de puertas abiertas. A partir de ahora, 'Barroc' se podrá disfrutar cinco veces por semana: dos jueves y viernes y una sábado por la mañana.