La magistrada baraja pedir los WhatsApp del día de la dana de Llorca con Mazón, Pradas y Argüeso

La declaración de Pérez Llorca, al igual que la del propietario de El Ventorro, ha dejado algunas cuestiones pendientes de resolver. Una decisión que tomará ... la magistrada en los próximos días, según ha adelantado durante la comparecencia.

Una de las acusaciones, por ejemplo, ha planteado la necesidad de conocer la duración de la llamada que Pérez Llorca efectuó al presidente de la Generalitat. Se sabe que fue a las 18.57 horas por el listado de llamadas que ha aportado Mazón en la comisión de Les Corts. Pero se ignora el tiempo. El testigo ha indicado, en cualquier caso, que sería muy breve. Llorca ha adelantado que no tiene problema en informar de esa cuestión si técnicamente es posible averiguar un año después esta información.

De igual modo, ha mostrado también su disposición a consultar los WhatsApp que pudo cruzar ese día con el presidente Mazón, la consellera Pradas y el secretario autonómico, Emilio Argüeso. Los dos últimos son los dos únicos investigados en la causa judicial.

La jueza, no obstante, profundiza en sus pesquisas desde hace un mes para tratar de aclarar el papel del presidente en la gestión de la emergencia. La magistrada sospecha del motivo por el que la consellera trataba de contactar con el presidente pese a que ella ha negado que recibiera órdenes y/o autorizaciones en ese sentido.