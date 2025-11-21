Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro
El candidato a ser presidente de la Generalitat con un diputado del PP. Irene Marsilla

La magistrada baraja pedir los WhatsApp del día de la dana de Llorca con Mazón, Pradas y Argüeso

El síndic del PP también se muestra dispuesto a aclarar la duración de la llamada con el presidente a las 18.47 horas

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:30

La declaración de Pérez Llorca, al igual que la del propietario de El Ventorro, ha dejado algunas cuestiones pendientes de resolver. Una decisión que tomará ... la magistrada en los próximos días, según ha adelantado durante la comparecencia.

