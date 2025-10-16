Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Calle de Les Moreres de Valencia, cuyos vecinos denuncian la celebración de carreras ilegales. DAMIÁN TORRES

Vuelven las carreras ilegales de coches a la zona marítima de Valencia

Vecinos de la calle Les Moreres denuncian ante el Ayuntamiento la circulación de vehículos a hasta 100 Km/h

Lourdes Martí
Moisés Rodríguez

Lourdes Martí y Moisés Rodríguez

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 01:01

Vuelven las carreras de automovilismo a la zona marítima de Valencia. Dicho así suena al glamour de la Fórmula 1 de los años de vino ... y rosas. Aquello no acabó nada bien, y prueba de ello quedó el agujero económico en las instituciones valencianas y las cicatrices de un circuito urbano cuyo último servicio fue la maravillosa victoria de Fernando Alonso a bordo de un Ferrari, partiendo undécimo en parrilla del Gran Premio de Europa de 2012. Sobre esos vestigios del Valencia Street Circuit ya se han dado carreras ilegales, gente que precisamente no son profesionales de la velocidad y que se ponen en peligro a sí mismo y a quienes circulan o caminan a su alrededor. Pero es que ahora estas actividades incívicas, diciéndolo suave, ya no sólo tienen lugar en estos tramos, sino en un enclave más poblado.

