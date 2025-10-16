Vuelven las carreras ilegales de coches a la zona marítima de Valencia

Vuelven las carreras de automovilismo a la zona marítima de Valencia. Dicho así suena al glamour de la Fórmula 1 de los años de vino ... y rosas. Aquello no acabó nada bien, y prueba de ello quedó el agujero económico en las instituciones valencianas y las cicatrices de un circuito urbano cuyo último servicio fue la maravillosa victoria de Fernando Alonso a bordo de un Ferrari, partiendo undécimo en parrilla del Gran Premio de Europa de 2012. Sobre esos vestigios del Valencia Street Circuit ya se han dado carreras ilegales, gente que precisamente no son profesionales de la velocidad y que se ponen en peligro a sí mismo y a quienes circulan o caminan a su alrededor. Pero es que ahora estas actividades incívicas, diciéndolo suave, ya no sólo tienen lugar en estos tramos, sino en un enclave más poblado.

Ahora es la recta de la calle Les Moreres, desde la rotonda junto a las vías hacia Nazaret, la que se ha convertido en un improvisado circuito de carreras. En este vial han proliferado en los últimos años fincas que ya integran una zona residencial con cientos de vecinos. Y sobre todo aquellos cuyas viviendas dan a esta calle sufren con estupor estas actividades ilegales, que han denunciado ante el Ayuntamiento de Valencia. Claro está, menos grave, también se quejan del ruido generado por estas competiciones celebradas de forma improvisada -o no tanto- en un lugar donde desde luego no está garantizada la seguridad de nadie.

En un vídeo al que ha tenido acceso este periódico y que circula entre los vecinos de la zona, se observa cómo una persona joven, a lomos de un ciclomotor avanza unos metros más allá de un semáforo. Cuando este se pone en verde, primero acelera lo que parece un taxi. Pero hay tres coches que se colocan en paralelo, en los tres carriles de Les Moreres. Mientras, el motorista está en la ribera del vial y en perpendicular al tráfico. Levanta un brazo y entonces se escucha rugir el motor de los tres automóviles, como suele suceder momentos antes de que se dé la salida en las carreras deportivas de circuitos.

Tras lo que parece una señal por parte de la persona que sigue en la moto, los tres coches aceleran a fondo. Se escucha en ese vídeo chirriar rueda, también como en las carreras. La diferencia es que mientras los aficionados a la velocidad en circuito disfrutan del evento y lo graban para guardar un buen recuerdo, esta vez se ha registrado para tener una prueba con la que obtener algo de ayuda. Porque los vecinos, hartos de que se den estas carreras ilegales, han remitido diferentes quejas, a través de la sede electrónica al Ayuntamiento de Valencia.

En esos escritos, los vecinos de la zona lamentan las molestias y los peligros que padecen por el tráfico. «Los semáforos de la calle de Les Moreres son en muchas ocasiones saltados por numerosos vehículos. El de la rotonda del puente de las vías muchas veces parece que los conductores creen tenerlo en verde y se lo saltan, debería haber más señalización», indica uno de los escritos remitidos al Consistorio, donde se añade: «Circulan a velocidades excesivas (superando los 100 Km/h en ocasiones) en vía urbana».

Ante esta situación, los residentes exigen que se mejore la señalización en las zonas en las que esta es confusa. Del mismo modo, y para reducir la velocidad de los vehículos, sea por las carreras ilegales o sea porque los conductores tienen demasiada prisa, reclaman al Ayuntamiento que habilite radares y que coloque en los pasos de peatones badenes para reducir el evidente riesgo de que se produzcan atropellos. Esas denuncias de que se celebran carreras ilegales, y de coches que circulan con la música a volumen demasiado elevado y con las ventanillas bajadas, corresponden sobre todo a los fines de semana.

Tras ponerse en contacto ciertos residentes con Movilidad, les instaron a presentar una queja en el registro «para la realización de un estudio por parte del personal técnico sobre la posibilidad de instalar reductores de velocidad en la calle de Les Moreres. Algunos de los vecinos de la zona así lo hicieron y subrayan que han recibido respuesta por parte del Ayuntamiento. «Hemos trasladado el contenido de su escrito a los servicios correspondientes», es la contestación recibida por escrito tras presentar el escrito de forma telemática. «¡Es insoportable, sobre todo los fines de semana!», claman a la espera de una solución por parte de las autoridades municipales.