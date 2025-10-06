Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo el 15 y el 16 de octubre tras el informe de la UCO
Una de las asociaciones de víctimas de la dana en la última marcha contra la gestión de la riada. IRENE MARSILLA

Las víctimas de la dana declinan la invitación de Mazón a los actos del 9 d'Octubre

Las tres asociaciones mayoritarias de afectados y familiares de los fallecidos por la riada alegan que el president «no ha estado, ni está todavía hoy, a la altura»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:45

Comenta

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas y afectados por la dana que el pasado 29 de octubre devastó la provincia de Valencia han ... declinado la invitación que les había remitido el president de la Generalitat, Carlos Mazón, de cara a contar con su presencia en los actos institucionales para conmemorar el 9 d'Octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  4. 4 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  5. 5

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  8. 8 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  9. 9

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  10. 10

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las víctimas de la dana declinan la invitación de Mazón a los actos del 9 d'Octubre

Las víctimas de la dana declinan la invitación de Mazón a los actos del 9 d&#039;Octubre