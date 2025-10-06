Las víctimas de la dana declinan la invitación de Mazón a los actos del 9 d'Octubre

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas y afectados por la dana que el pasado 29 de octubre devastó la provincia de Valencia han ... declinado la invitación que les había remitido el president de la Generalitat, Carlos Mazón, de cara a contar con su presencia en los actos institucionales para conmemorar el 9 d'Octubre.

Los colectivos Víctimes Mortales Dana 29-O, presidido por Rosa Álvarez, Damnificados Dana Horta Sud-Valencia, encabezado por Christian Lesaec, y Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, dirigido por Mariló Gradolí, han motivado su renuncia a estar presentes en los actos institucionales del Consell en que «la representación del máximo órgano y de su presidente no ha estado, ni está todavía hoy, a la altura de lo que el pueblo valenciano necesitó el pasado 29 de octubre, ni de lo que sigue necesitando un año después».

Es por ello que, desde las tres asociaciones que aglutinan a damnificados de la riada y familiares de las 229 víctimas mortales, alegan que el «profundo respeto» hacia las instituciones valencianas, y especialmente por la celebración del 9 de Octubre, día de la Comunidad Valenciana, les hace no tener «otro remedio» que declinar la invitación recibida en nombre de Mazón para asistir a los actos institucionales del 9 de Octubre, han aseverado en un comunicado conjunto echo público este lunes.

«Por respeto a la institución, y con todo nuestro sentimiento valenciano, Visca el 9 d'Octubre», acaba el escrito.