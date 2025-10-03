La jueza de la dana estudia si eleva a 231 la cifra de víctimas de la tragedia

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Efectos de la dana en Paiporta. LP

La hija de otra anciana fallecida en la residencia de Paiporta pide que incluyan a su madre en la lista oficial de fallecidos

M. García

Valencia

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:04

Está a punto de cumplirse un año de la tragedia de la dana y una cuestión que debería estar más que clara, como es el ... número de víctimas mortales, continúa sin quedar definida con exactitud. La muerte de varias personas en la residencia de mayores de Paiporta, hasta seis, ha hecho que familiares de fallecidos quieran incluir a sus seres queridos en la lista oficial de víctimas de la catástrofe.

