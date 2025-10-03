La jueza de la dana estudia si eleva a 231 la cifra de víctimas de la tragedia

Está a punto de cumplirse un año de la tragedia de la dana y una cuestión que debería estar más que clara, como es el ... número de víctimas mortales, continúa sin quedar definida con exactitud. La muerte de varias personas en la residencia de mayores de Paiporta, hasta seis, ha hecho que familiares de fallecidos quieran incluir a sus seres queridos en la lista oficial de víctimas de la catástrofe.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra ya tiene sobre la mesa de su despacho otra petición. Este mismo jueves 2 octubre una vecina ha comparecido para que su madre sea considerada como víctima de la dana. Así, ha aportado la correspondiente documentación médica. En el caso de que la jueza lo acepte, podría ser la víctima número 231.

De este modo, la jueza une la comparecencia al presente procedimiento, así como la documentación aportada por la vecina y requiere a la residencia de Paiporta para que, en el plazo de 3 días, aporte al Juzgado la documentación médica de que dispongan en relación a esta anciana.

La magistrada ha solicitado un informe forense sobre la relación de causalidad existente entre el fallecimiento de esta mujer en el Hospital Clínico de Valencia, que tuvo lugar el 3 de noviembre de 2024, y las circunstancias que tuvieron lugar, con motivo de la dana, en la residencia de Paiporta el día 29 de octubre de 2024. Así, ha remitido toda la documentación al Instituto de Medicina Legal para determinar si el maldito contador de víctimas sigue aumentando y se sitúa en 231.

Cabe recordar que la jueza determinó que una bebé no nacida, y que falleció en el vientre de su madre, era la víctima número 229, mientras que, hace pocas jornadas hubo una nueva reclamación sobre la residencia de mayores de Paiporta, en la que murieron seis personas.

La jueza de Catarroja encargada de la instrucción dictó hace algo más de una semana una providencia por la que iniciaba un nuevo procedimiento: reconocer como fallecida en la riada a una mujer que pereció en el hospital Doctor Peset de Valencia y que podría ser la víctima número 230. La magistrada ordenó un informe forense sobre la muerte en el centro sanitario de la citada mujer. Ocurrió el 1 de noviembre, días después de la riada. Fue el hijo de la fallecida el que compareció para reclamar que se considerara a su madre como una nueva víctima. La mujer también residía en la residencia de Paiporta.

Además de estas terribles cifras, cabe añadir que continúan sin aparecer los cuerpos de tres personas que ya han sido dados oficialmente como fallecidos.