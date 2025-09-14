Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Escarlett, la nonata de ocho meses de gestación, en una imagen de ecografía facilitada por su abuela. LP

Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre

El amargo testimonio de su abuela: «Janine iba a ser madre soltera. Su primera hija era su ilusión y trabajaba duro por ella al volante de un camión. Ahora he perdido a las dos y sólo pido justicia»

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:22

Es una de las historias más dolorosas que deja la dana del 29 de octubre. La víctima más joven de la catástrofe ha sido, paradójicamente, ... la última en ser reconocida como fallecida a consecuencia de las riadas, la que deja la cifra del horror en 229 tras el reciente reconocimiento judicial de esta pérdida como consecuencia del desastre. Faltaba un mes para su nacimiento cuando su madre, Janine Mercado Rodríguez, como tantos otros, fue arrastrada por el agua.

