La próxima manifestación de las víctimas de la dana será el 25 de octubre Los organizadores cambian la ubicación y será en la de san Agustín y en Alicante en en las escaleras del Jorge Juan

R. V. Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:03 Comenta Compartir

Los críticos con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la gestión de la dana ya tienen fecha para salir a la calle. Será el próximo 25 de octubre sábado, Esta convocatoria tiene una especial significación porque tiene pocos días antes de que se cumpla el primer aniversario de las inundaciones del 29 de octubre de 2024 que dejaron 229 víctimas mortales.

En esta ocasión, los convocantes han elegido un nuevo espacio. Será la plaza de San Agustín a las seis de la tarde. Simultáneamente tendrá lugar otra en Alicante a partir de las escales del Instituto Jorge Juan.

Los convocantes esperan que por la dimensión de la convocatoria, a pocos días del 29 de octubre, la afluencia sea mayor que en las últimas movilizaciones. La que tuvo lugar en agosto reunió a dos mil personas en la plaza de la Virgen y a la que se celebró el sábado 27 de septiembre asistieron unas cinco mil personas.

Temas

DANA en Valencia