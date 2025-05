Las víctimas de la dana condicionan la reunión con Mazón a comparecer en Les Corts

Pablo Alcaraz Valencia Sábado, 24 de mayo 2025, 19:58 Comenta Compartir

Las tres principales asociaciones que aglutinan a familiares de fallecidos y afectados por la dana confirmaron a LAS PROVINCIAS las intenciones expresadas por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, de mantener una reunión oficial siete meses después del desastre. Pese a ello, entre las demandas recabadas sólo existe una que puede actuar como potencial condicionante a la hora de aceptar la propuesta del jefe del Consell: la comparecencia de las víctimas en la comisión de investigación de Les Corts. Eso sí, también señalaron que la decisión última la tendrían que tomar los miembros que integran las distintas plataformas.

Según la versión de los colectivos, las conversaciones telefónicas no han cambiado sus exigencias más allá de haber roto la incomunicación en la que estaban inmersas las víctimas con respecto al propio Mazón o cualquier cargo de la Generalitat durante el tiempo transcurrido desde que tuvo lugar la catástrofe el 29 de octubre del año pasado.

Las entidades coincidieron en que todavía era pronto para hacer valoraciones sobre si aceptar o no el ofrecimiento del jefe del Consell y que, al tratarse de «una situación inédita», veían necesario consultar la propuesta recibida con el resto de asociados de sus respectivas plataformas para actuar en consecuencia.

Las primeras sensaciones al recibir la comunicación fueron cierta sorpresa, incredulidad y cierto reproche por la excesiva tardanza, cabe recordar que el gesto se produjo casi siete meses después de la tragedia y de que las entidades se hubiesen reunido con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en Bruselas hace 15 días y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta misma semana en el Palacio del Temple de Valencia.

«No fue sorpresa. Me quedé incrédula. Fue como: 'Ahora, siete meses después...', comentó la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales 29 Octubre, Rosa Álvarez. Su homónima de la Associació Víctimes Mortals Octubre 2024, Mariló Gradolí, confesó que no se esperaba la llamada a la que calificó como «forzada» después de todas las reuniones mantenidas con otras administraciones como el Gobierno o altos representantes de la Unión Europea. Ambas pudieron hablar directamente con Mazón mientras que Christian Lesaec, máximo representante de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud Valencia, no pudo hacerlo de manera directa. Pese a no haber conversado directamente con el president, Lesaec opinó que la llamada en cuestión «se debería haber producido hace mucho tiempo y por iniciativa propia» y lamentó que todas las administraciones hayan actuado «a rebufo» a la hora de verse cara a cara con ellos.

«No tiene demasiado sentido que el president Carlos Mazón quiera reunirse con nosotros y hablar, pero al mismo tiempo no se contemple nuestra participación en la comisión de investigación de les Corts que va a investigar la dana donde no estamos entre los posibles ponentes», criticó Lesaec sobre un aspecto que puede ser esgrimido por las asociaciones como futura moneda de cambio a la hora de sentarse cara a cara con el jefe del Consell.

En este sentido Gradolí y Álvarez recordaron que las entidades participarán en otras comisiones para esclarecer lo sucedido el 29-O en el Congreso de los Diputados o instancias europeas así como en las protestas convocadas para exigir la dimisión del president por su gestión de la dana.

Asimismo, tal y como pudo averiguar este diario, las llamadas se produjeron el pasado viernes minutos antes de las 20.00 horas desde el móvil de Mazón en primera instancia para que luego interviniese la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa Touris, sobre la que todo parece indicar que recaerá la organización y coordinación del encuentro así como los plazos en los que se pueda celebrar el mismo.

Diferentes exigencias

No obstante, también existen diferencias entre las condiciones que pretenden imponer las distintas asociaciones al president de la Generalitat. Para la entidad que encabeza Rosa Álvarez hay, a priori, tres factores que tienen que cumplirse sí o sí para aceptar la propuesta: la comparecencia de las víctimas en Les Corts, el perdón público de Mazón, la dimisión del jefe del Consell y que declare de manera voluntaria ante la jueza que instruye la causa de la dana.

Álvarez indicó que la intervención en la comisión de investigación en el parlamento valenciano «es la condición previa a todo» y sobre el paso al lado de Mazón argumentó que «está siempre sobre la mesa» y lo tildó también como «conditio sine qua non». Además, también reseñó la importancia de que se pusiera a disposición judicial.