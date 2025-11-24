Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza pide al dueño de El Ventorro una foto del reservado de Mazón y Vilaplana y las medidas de la sala
Primera prueba de la convocatoria de julio, en la pasada edición de la selectividad. JL Bort

Cien kilómetros y tres horas de viaje cada día para hacer la selectividad

La AMPA del instituto de Càrcer reclama un cambio de sede para sus alumnos, que se levantan a las cinco de la mañana y vuelven pasadas las ocho al tener que desplazarse en autobús hasta Valencia: «Solo pedimos equidad»

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del instituto de Càrcer ha denunciado este lunes la situación a la que se ven abocados ... los alumnos que se presentan a la selectividad: deben recorrer cien kilómetros todos los días y asumir horarios que dificultan la necesaria atención, concentración y el descanso que requieren las pruebas de acceso, lo que lesiona el principio de igualdad de oportunidades. Y la situación tiene visos de continuar, pues la comisión gestora de las PAU, integrada por la Conselleria de Educación y las universidades públicas, ha rechazado su petición de organizar una sede más próxima, como ya se hace con centros de otras comarcas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  3. 3 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  4. 4

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  5. 5 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  6. 6

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  7. 7

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  8. 8 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  9. 9 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  10. 10 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cien kilómetros y tres horas de viaje cada día para hacer la selectividad

Cien kilómetros y tres horas de viaje cada día para hacer la selectividad