¿Están los vecinos de la zona dana más expuestos a la contaminación química? Un estudio comparará la presencia de metales e hidrocarburos en sangre y orina entre 100 personas de diferentes lugares de residencia

Moisés Rodríguez Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:49

La contaminación es un mal endémico de la sociedad occidental, especialmente en las grandes ciudades y núcleos industrializados o con alta densidad de población. Pero precisamente sobre la exposición a organismos y a elementos nocivos que sufren los residentes en las localidades afectadas por la dana del pasado 29 de octubre se ha venido hablando mucho desde la tragedia. La Conselleria de Sanidad ha impulsado un estudio para determinar si esta afección es efectivamente mayor, y en cuánto, con respecto a personas que residen en otros lugares.

Ese es el gran objetivo del estudio promovido desde la Dirección General de Salud Pública y que ya ha iniciado Fisabio (Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana), para el cual se obtendrán muestras de sangre y orina de un centenar de personas. Para completar la ficha de cada participante, habrá una entrevista sobre sus hábitos alimentarios, estilo de vida, exposición ambiental y datos sociodemográficos.

«Este cuestionario incluye preguntas específicas relacionadas con la dana, como puede ser el grado de afectación de la vivienda o tipo de alimentación durante ese periodo», señala Clara Coscollà, jefa del Área de Investigación en Seguridad Alimentaria de Fisabio. La experta aclara que los participantes –con los que se está contactando por carta– han sido elegidos por determinados criterios establecidos en función del sexo, edad y localidad de residencia, motivo por el que no es posible presentarse como voluntario. «Es un estudio piloto que proporcionará una primera aproximación para determinar si la exposición a compuestos químicos en las poblaciones afectadas por la dana es similar a la de otras no afectadas. El trabajo se centrará en aproximadamente 10 municipios gravemente golpeados por la tragedia y 10 que no, pero similares a los anteriores», comenta Clara Coscollá.

«Se trata de un estudio de biomonitorización humana, en el que se busca conocer la exposición de la población afectada por la dana a contaminantes químicos a través del análisis de muestras biológicas (sangre y orina). Estos contaminantes pueden llegar a nuestro cuerpo mediante la vía inhalada, alimentaria y/o dérmica», explica la experta.

Los contaminantes que se van a estudiar son metales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas, plaguicidas y otros como ftalatos o bisfenoles. «Aunque la población general está expuesta habitualmente a estos compuestos, es fundamental evaluar la exposición en las zonas afectadas por la dana para determinar si se ha producido un aumento significativo de su presencia, y como consecuencia, un mayor riesgo para la salud de la población local», subraya Clara Coscollá.

La experta de Fisabio no precisa cuánto tiempo necesitarán para tener datos que lleven a alguna conclusión, ya que el proyecto está en fase inicial. «Los resultados serán generales, por lo que tenemos que esperar a que estén todas las muestras analizadas», concluye.