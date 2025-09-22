Sanidad inicia un estudio para conocer los efectos de la dana entre los vecinos de la zona 0

La Conselleria de Sanidad ha iniciado un estudio con el que pretende conocer los efectos en la salud de las personas afectadas por la dana ... del pasado 29 de octubre. De este modo, se están empezando a remitir cartas a vecinos de la zona 0 que quieran participar en un estudio, que se encuentra en fase inicial y que se está llevando a cabo a través de Fisabio (Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana).

Desde esta entidad ya han empezado a contactar por escrito con vecinos de las localidades azotadas por la tragedia. Se les informa que la Dirección General de Salud Pública ha iniciado un estudio sobre cómo puede influir la exposición a determinados contaminantes presentes en las zonas afectadas.

Fuentes consultadas aclaran que el análisis no tiene está relacionado con la calidad del aire. A los vecinos que accedan a participar en el estudio se les pedirán muestras de orina y sangre. El estudio, que se completará con un cuestionario, se realizará en unos 45 minutos. A las personas que reciben la carta se les informa de que en unos días recibirán una llamada y de que, si acceden a participar, pueden retirarse en cualquier momento.

El estudio de Fisabio es una reivindicación de una parte importante de los vecinos que residen en las localidades afectadas por la dana. Fuentes consultadas constatan que muchos de ellos han solicitado en sus centros sanitarios de referencia analíticas para conocer su estado de salud después de la dana.

Un gran número de personas aseguran haber sufrido erupciones y otros trastornos a raíz de la tragedia del 29 de octubre. Un estudio de la Universitat de València, basado en muestras de fango y agua acumulada, identificó una treintena de agentes infecciosos que pueden causar trastornos como diarreas, vómitos, y hasta necrosis o disentería.