Voluntarios trabajan en Paiporta en los días siguientes a la tragedia del 29 de octubre. JESÚS SIGNES

Sanidad inicia un estudio para conocer los efectos de la dana entre los vecinos de la zona 0

La fundación Fisabio envía cartas a ciudadanos de los municipios afectados para solicitar muestras de sangre y de orina

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:07

La Conselleria de Sanidad ha iniciado un estudio con el que pretende conocer los efectos en la salud de las personas afectadas por la dana ... del pasado 29 de octubre. De este modo, se están empezando a remitir cartas a vecinos de la zona 0 que quieran participar en un estudio, que se encuentra en fase inicial y que se está llevando a cabo a través de Fisabio (Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana).

