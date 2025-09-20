Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en dos municipios de Valencia y otras nueve localidades
Los voluntarios recogen plásticos próximos a las dunas de la Devesa. Irene Marsilla

Voluntarios retiran a mano microplásticos de la playa de El Saler

El Tancat de la Pipa organiza una jornada para concienciar en las tareas de limpieza del entorno natural

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:54

Valencia a partir de este sábado será un lugar un poco más limpio. Y más concretamente la playa de El Saler. Y es que desde ... el Tancat de la Pipa se ha organizado este sábado un equipo de voluntariado de limpieza para retirar a mano micropplásticos incrustados en la arena de este entorno natural junto a la Devesa de la Albufera. A la llamada han acudido más de 20 personas y entre todos han logrado recoger más de 10 kilogramos de restos de poliespán, bastoncillos de los oídos o piezas de plástico de elementos de mayor tamaño que se han erosionado al estar en contacto con la arena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  2. 2 Escarlett ya es persona: la jueza ordena inscribir en el Registro Civil a la bebé no nacida en la dana
  3. 3 Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent
  4. 4 El rascacielos residencial más alto de Europa estará en la Comunitat: 230 metros con skybar, cine y piscinas climatizadas
  5. 5 Colapso en el by-pass, la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes
  6. 6

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  7. 7

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  8. 8 Aemet activa este fin de semana un aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas e indica donde caerán
  9. 9 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  10. 10 Cortes de tráfico en la A-7 por obras hoy sábado: horarios e intinerarios alternativos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Voluntarios retiran a mano microplásticos de la playa de El Saler

Voluntarios retiran a mano microplásticos de la playa de El Saler