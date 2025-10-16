Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un cartel a la entrada de Calicanto que informa sobre la seguridad privada. VICENTE MARTÍNEZ

Los vecinos de Calicanto ya no tendrán que pagar de forma obligatoria la seguridad privada

Una sentencia exime a los propietarios de tener que abonar la cuota tras varios años de lucha contra la Asociación Cumbres de Calicanto

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:56

Comenta

Los vecinos de la urbanización de Calicanto ya no están obligados a pagar la seguridad privada, según dicta la sentencia de la sección ... civil del Tribunal de Instancia de Torrent, que declara que la Asociación de Propietarios de Cumbres de Calicanto «carece de capacidad para implantar servicios con carácter obligatorio para los propietarios de las fases de San Miguel y Santo Domingo, ni para imponer la repercusión de cuotas». Esta urbanización está ubicada en los términos municipales de Chiva, Torrent y Godelleta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  2. 2

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  3. 3 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  4. 4 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  5. 5

    Una manifestación por Palestina toma el centro de Valencia
  6. 6

    Mazón llamó dos veces a Feijóo cuando llevaba una hora en el Cecopi
  7. 7

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  8. 8

    Una mujer pierde la visión de un ojo por una rara complicación de la anestesia en un hospital valenciano
  9. 9

    El Valencia CF encarga la venta en exclusiva de los terrenos de Mestalla
  10. 10

    La renuncia de Ferran Torrent a un premio institucional se suma a las de Albert Boadella y Javier Marías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los vecinos de Calicanto ya no tendrán que pagar de forma obligatoria la seguridad privada

Los vecinos de Calicanto ya no tendrán que pagar de forma obligatoria la seguridad privada