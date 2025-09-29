La Comunitat Valenciana, en alerta roja por riesgo extremo de lluvias y con la reconstrucción sin concluir

Juan Antonio Marrahí Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:17 | Actualizado 00:57h. Comenta Compartir

Riesgo extremo de lluvias y, esta vez sí, prevención de máxima intensidad. Podría ser el resumen de lo vivido ayer ante lo que se espera hoy en la provincia de Valencia, con fuertes aguaceros que podrían descargar hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas en toda la franja litoral de la provincia.

Las consecuencias, las que ya se conocen y se viven en muchos hogares: suspensión de clases en colegios y universidades, parques cerrados, recomendación de evitar desplazamientos por carretera, opción al teletrabajo... Y los pueblos afectados por la dana, con el lógico temor de que el drama vuelva a repetirse once meses después.

Esta nueva situación de peligro extremo llega, como viene informando LAS PROVINCIAS, con un buen número de infraestructuras de protección ante inundaciones pendientes de ejecutar, obras de reparación en cauces o casas próximas sin concluir o deficiencias en alcantarillado que todavía no se han subsanado y podrían volver a causar problemas en caso de una acumulación importante de agua.

Prevenir a toda costa tras lo sufrido y unas condiciones meteorológicas complicadas. Estas son, en esencia, las razones que llevaron a Aemet, y en consecuencia a Emergencias, a pintar de color rojo varias zonas del mapa de la Comunitat. Primero fue el litoral norte de Castelllón, donde el riesgo extremo se situaba entre las 20 horas de ayer y las 8 horas de hoy. Después parte de Valencia, con una previsión de que las precipitaciones más fuertes lleguen entre las 4 horas de esta madrugada y hasta el final del día.

Con este cóctel meteorológico, la Generalitat no dudó en apretar de nuevo el 'botón rojo', el de la alerta masiva a la población a través de los teléfonos móviles con el sistema Es Alert de Protección Civil. A las 15.28 horas, el pitido del gran peligro volvía a resonar en los celulares de residentes en Valencia y Castellón. Esta vez, con una gran anticipación respecto al momento en que se suponía que iban a comenzar los aguaceros más dañinos en las dos provincias: cuatro horas y media respecto a la situación de nivel rojo en Castellón, y doce horas y media, respecto al comienzo estimado de las peores lluvias en el litoral de Valencia.

Previamente al aviso masivo, tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar como la del Ebro habían usado términos calcados en sus advertencias públicas: «Peligro de crecidas repentinas en cauces menores y ramblas».

Primer cambio respecto a lo vivido el 29 de octubre: anticipación. Segundo: contenido del mensaje. «Evite desplazamientos, no cruce zonas inundables, no realice actividades en cauces...». Y, esta vez sí, una mención muy clara al ascenso desde calles y plantas bajas: «Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior». Es lo que tantas familias de víctimas echaron de menos en la dana para ponerse a salvo del tsunami que se les vino encima por culpa de la barrancada del Poyo en l'Horta Sud.

Emergencias justificó el nuevo envío masivo «ante los avisos de nivel rojo por lluvias comunicados por la Aemet». Tras el envío de la alerta, el organismo autonómico solicitaba «máxima precaución» y recordaba que el resto de la Comunitat también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias. Las previsiones de ayer para Castellón eran de acumulados de hasta 180 litros en tres o cuatro horas y una cantidad similar para hoy en la provincia de Valencia pero en un periodo de 12 horas.

Tras una reunión entre administraciones, tanto Gobierno como Generalitat dieron cuenta de las medidas previstas. La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, anunció un operativo especial de la Guardia Civil en las zonas más críticas. «Nos preocupan», dijo, «las zonas afectadas por la dana por las deficiencias del alcantarillado y también las obras en marcha en barrancos y cauces», cuyos operarios, obviamente, no trabajaran hoy. Bernabé elogió la decisión del mensaje masivo a los móviles porque «contribuye a que la gente esté alertada».

Mientras, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, señaló los ríos y barrancos del litoral como los puntos más críticos. En especial, «la zona cero, la del barranco del Poyo». Ahí, incidió, « vamos a establecer puntos de vigilancia y control». También Sot de Chera, por la presa del Buseo. Las dos administraciones, autonómica y estatal, «colaboraremos en los efectivos para estar atentos a cualquier variación en los cauces». Además, el 112, dobla hoy el número de operadores telefónicos.

Con los desplazamientos laborales, Valderrama fue claro: «La recomendación para jornadas como la de hoy es el teletrabajo, salvo los servicios esenciales». La legislación «permite quedarse en casa ante una alerta roja». La DGT ha pedido evitar movimiento de vehículos y el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, llama a la cautela: «Mucha precaución ante las fuertes lluvias».

El temor en l'Horta Sud

El miedo ante otra posible inundación provocó escenas llamativas en pueblos de l'Horta Sud, con vecinos buscando zonas altas para estacionar sus coches. Sucedió, por ejemplo, en el barrio de Monte Alto de Benetússer, uno de los menos afectados por la dana. También en puentes y pasos elevados de Massanassa y Catarroja que discurren paralelos al barranco del Poyo y sortean las vías de tren.

Otros residentes acudieron a los supermercados que abrían en domingo. Vicent Merino, que bajó poco antes de las cinco al situado en la primera localidad, se encontró con «colas que cruzaban todo el establecimiento» y con la zona de acopio del agua «completamente vacía».

La cautela también se notó en la asistencia a la manifestación contra Mazón, pues muchos residentes optaron por tomar medidas de autoprotección en sus casas. Hubo empresas que pidieron a sus trabajadores que acudieran a las naves para poner todo el material posible en altura.

En cuanto a las lluvias en Castellón, una tormenta en Les Useres descargó ayer casi 50 litros en una hora. Además, los rayos ocasionaron dos incendios en Costur y San Juan de Moro, según Emergencias. Los bomberos de Castellón estaban en alerta ante las fuertes precipitaciones que a última hora de ayer se esperaban entre el norte de la provincia y Cataluña, algunas en forma de tormenta con granizo.