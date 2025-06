Unidad, financiación y ciencia: tres peticiones para salvar la Albufera

Gonzalo Bosch Valencia Jueves, 19 de junio 2025, 13:03 Comenta Compartir

La Albufera debería tener el futuro asegurado. Al menos así lo han prometido todos aquellos que han intervenido en la segunda y última jornada del IV Simposio XL'Albufera organizado por LAS PROVINCIAS, un año más, desde el Oceanogràfic. Al igual que se quiso concretar en el manifiesto redactado por este periódico con la ayuda de expertos del parque natural, los protagonistas del evento han centrado el objetivo en conseguir la coordinación necesaria entre las instituciones para lograr la inversión necesaria que garantice el futuro de la laguna.

Tras la inauguración de la jornada por parte del director de este medio, Jesús Trelis, y la presidenta de Oceanogràfic, Celia Calabuig, ha llegado el turno del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus. «Con la Albufera hablamos de un entorno que actuó como barrera de protección de la Albufera. Creamos el plan de choque para la laguna tras la dana. Hemos destinado más de 20 millones de euros, sobre todo para la limpieza del parque natural». En este sentido, Martínez Mus anunció que se ha hecho la mayor partida de analíticas para conocer el estado de la laguna, un total de 2.600 analíticas hasta la fecha, con el objetivo de superar las 4.000 a lo largo de 2025. Además, ha anunciado que «antes de final de mes publicaremos el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Albufera».

Posteriormente, representantes de los trece municipios ribereños han tenido la oportunidad de expresar sus deseos con el objetivo de mejorar la protección del paraje. La conclusión, sin duda, ha sido la misma para todos. Una vez conseguida la coordinación entre sus ayuntamientos, esa colaboración se debe trasladar al resto de administraciones implicadas. De esta manera, confían en la llegada de inversiones reales y que se garantice agua de calidad para la laguna, ahora más que nunca, tras la dana.

Durante la mesa redonda protagonizada por empresas privadas que colaboran en el cuidado del parque, Se ha podido ver ejemplos de actividades de protección en el paraje por parte de compañías como Reale Seguros, Iberdrola, Fundación Assut, À Punt, o el propio Oceanogràfic. Las empresas que trabajan en el paraje han apelado a la visibilización para concienciar en la protección de la Albufera.

Y por fin, ha llegado el turno de los expertos. Ana Blázquez de la UCV, Antonio Camacho de la UV, Miguel Jover de la UPV; y Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Española de la Comunidad de Regantes de España. Los conocedores del estado del Albufera han advertido de que la laguna está «mal herida». Los expertos han matizado que no estaban siendo pesimistas, si no realistas. Por ello, una vez más, han asegurado que hace falta una mayor inversión, la cual se debe ejecutar por un Plan de Recuperación, más necesario que nunca tras la dana. Mejores presupuestos, unidad política, y hechos y no palabras, han sido las exigencias de los expertos para la laguna.

Tras la lectura del nuevo manifiesto redactado con la ayuda de estos expertos, y la reformulación del pacto por la Albufera, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha participado en el Simposio para cerrar un evento que espera que sirva como punto de partida para mejorar la protección del paraje.

«El manifiesto del año pasado nos puso deberes a todos, y la Generalitat está cumpliendo. Este mes habrá un nuevo P.O.R.N, que ampliará al litoral el área de protección del parque natural», ha recordado Carlos Mazón, quien además ha anunciado que la conselleria de Medio Ambiente ha encargado a la UPV la realización de una batimetría del fondo de la laguna para conocer estado de su fondo y si existen zonas colmatadas.