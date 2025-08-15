Últimos días sin metro a Bétera por la obra del by-pass El tráfico ferroviario también continúa interrumpido entre Aragó y Marítim hasta finales de agosto por la renovación de la línea

Moisés Rodríguez Valencia Viernes, 15 de agosto 2025, 15:43 Comenta Compartir

Últimos días de trastorno para los usuarios del metro entre Moncada y Bétera. A principio de septiembre está previsto que este tramo de la línea 1 vuelvan a llegar a su destino sin la necesidad de hacer un transbordo en autobús ante el cierre del tráfico ferroviario en dos paradas: Masies será final de trayecto, por lo que los trenes ya no llegarán a Horta Vella y la localidad de Camp de Túria. Este corte se debe a las actuaciones que está realizando el Ministerio de Transporte en las últimas semanas.

Estas actuaciones, igual que las que está realizando la Generalitat en las líneas 5 y 7 entre las estaciones de Aragó y Marítim, se han llevado a cabo en los meses de verano, cuando la afluencia de usuarios es menor. En concreto, ambos cortes comenzaron el 27 de junio y está previsto que se prolonguen hasta el 31 de agosto.

La decisión ha sido similar en otras infraestructuras que necesitaban mejoras en la Comunitat, como es el caso de la Pista de Ademuz, que tendrá cortes nocturnos en ambos sentidos, entre Valencia y San Antonio de Benagéber, a lo largo de agosto y septiembre. En este caso se está renovando el pavimento en ambos sentidos, lo que mejorará el confort de los usuarios y reducirá el ruido que padecen los residentes cercanos a la autovía.

En cuanto al metro hasta Bétera, el corte se debe a la ampliación del by-pass que el Ministerio está ejecutando desde 2022. Actualmente, el tramo del by-pass que actualmente está en obras comprende los kilómetros 313 al 324, y atraviesa los términos municipales de Massamagrell, Rafelbunyol, Museros, Moncada, Bétera, Valencia, Godella y Paterna.

Respecto a las interrupciones en la ciudad, el corte entre Aragó y Marítim supone prescindir de dos de las alternativas para llegar hasta las playas de la ciudad: las líneas 5 y 7. Ambas estaciones han continuado abiertas, y así continuarán, hasta el final de los trabajos. La primera, para recibir los tranvías de las líneas 6 y 8. Para llegar a las playas, Metrovalencia recomendó usar las líneas 4 y 6, así como otros transportes públicos de la ciudad.

Estos cortes se deben a unas obras de mejora de la red ferroviaria, en un tramo de algo menos de tres kilómetros. La actuación afecta también a las paradas de Amistat y Ayora.