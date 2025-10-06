Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Palau de la Generalitat, en una imagen de archivo. Iván Arlandis

Tirón de orejas a la administración valenciana: suben las quejas ciudadanas al Síndic

Las denuncias por desatención aumentan un 12% respecto al año pasado a estas alturas del curso y las cifras no dejan de aumentar en tres años

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:17

Las administraciones valencianas funcionan a través de un mecanismo creado para atender al ciudadano salvaguardando su derecho a recibir un trato más que correcto. Sin ... embargo, esa atención resulta insuficiente en muchas ocasiones, y las protestas por parte de la ciudadanía no dejan de ir en aumento. Concretamente, el Síndic de Greuges ha recibido a estas alturas del año un 12% de quejas más que durante el mismo periodo del curso pasado. Una tendencia que no es nueva, pues desde 2023 las resoluciones del Defensor del Pueblo sólo han ido en aumento.

