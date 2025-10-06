Tirón de orejas a la administración valenciana: suben las quejas ciudadanas al Síndic

Las administraciones valencianas funcionan a través de un mecanismo creado para atender al ciudadano salvaguardando su derecho a recibir un trato más que correcto. Sin ... embargo, esa atención resulta insuficiente en muchas ocasiones, y las protestas por parte de la ciudadanía no dejan de ir en aumento. Concretamente, el Síndic de Greuges ha recibido a estas alturas del año un 12% de quejas más que durante el mismo periodo del curso pasado. Una tendencia que no es nueva, pues desde 2023 las resoluciones del Defensor del Pueblo sólo han ido en aumento.

El Síndic de Greuges es el defensor del pueblo de la Comunitat. Su misión es velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades que asisten a las personas ante la Administración local y autonómica. En este sentido, en el año 2025 la ciudadanía ha denunciado ante dicho ente a las administraciones en hasta 3.112 ocasiones. El año pasado, a 31 de diciembre, se llegaron a registrar 3.609 resoluciones contra la Administración. Pero es septiembre de dicho curso el total de quejas sumaba 3.065 expedientes.

En este sentido, se hace especialmente sangrante la diferencia en las quejas a partir de 2023. En aquel año se registraron un total de 2.120 resoluciones hasta septiembre, mientras el presente curso, ya ha superado por 1.000 esa cifra. De hecho, en 2023 las quejas llegaron a alcanzar 2.871 expedientes, una cantidad superada desde antes de verano durante el 2025. Con las cifras de 2022 sucede exactamente lo mismo. Aquel año es el único de una serie de diez que sí obtuvo más quejas con respecto a su curso inmediatamente posterior (2023). De hecho, 2022 es el único curso que rompe la tendencia absolutamente ascendente en las quejas de la última década.

Pese a ello, si comparamos aquel año con respecto al actual, en septiembre del 2022 se habían registrado 2.259 quejas y a final de año se llegaron hasta las 2.995. Nuevamente, una cifra que en 2025 ya se ha superado cuando todavía faltan tres meses para que finalice el año. Si nos fijamos en qué es lo que más falla dentro del sistema público, es sangrante la diferencia que muestras las quejas registradas en materia de Servicios Sociales con respecto al resto de áreas existentes.

Y es que en el presente curso, de las 3.112 quejas, un total de 1.652 corresponden a desavenencias de la ciudadanía con la atención de los Servicios Sociales, lo que representa más de la mitad de los problemas registrados por los ciudadanos con las administraciones públicas. Si se echa un vistazo al contenido, la mayoría de ellas tienen que ver con el incumplimiento en los plazos. Ya sea al solicitar una ayuda a la dependencia, derecho a tener en casa personal de apoyo en el cuidado de personas mayores, o solicitudes de dicha índole, los ciudadanos denuncian en numerosas ocasiones que la administración marca unos plazos para poder acceder a una subvención que luego la propia administración no cumple. En este tipo de resoluciones, el Síndic insta a la conselleria o el ayuntamiento competente a proporcionar una respuesta inmediata al ciudadano afectado, pues el Defensor no encuentra justificación a que la administración no cumpla los plazos que marca la propia norma.

Se trata, por desgracia, de una situación que se viene repitiendo durante los últimos cuatro años con mucha frecuencia. Si Servicios Sociales protagonizan las quejas en 2025, también lo hicieron en 2024 con un total de 1.673 expedientes en este área (lo que representaba un 46% del total). Lo mismo, en 2023, con hasta 1.131 expedientes registrados (un 39,4%), y de igual modo en 2022 con 1.070 quejas en Servicios Sociales (un 35,7% del total). Estas cifras no sólo reflejan el volumen de quejas que abarcan los Servicios Sociales, si no también que la ciudadanía cada vez está más descontenta con las administraciones competentes en este área.

De hecho, la siguiente materia que más quejas ha podido acumular en los últimos años es la de Transparencia de las instituciones, que apenas alcanzan las 280 con respecto al total de expedientes del 2025 (un 9% del total). En los últimos cuatro años esta materia ha sido la segunda que más expedientes ha acumulado, seguido muy de cerca por los asuntos relacionados con el Empleo, que ocupa la tercera posición. El cuarto lugar lo ocupan los asuntos relacionados con el Régimen Jurídico, y el 'top 5' lo completarían los expedientes relacionados con temas de Vivienda, ya sean a nivel autonómico o municipal.

¿Y cuáles son las consecuencias para estas administraciones que no colaboran con el Defensor del Pueblo? Por desgracia, muy pocas. El Síndic tiene la capacidad de presentar ante una comisión en Les Corts encargada de las relaciones con el Defensor un informe para que ésta pida explicaciones a las administraciones implicadas. Sin embargo, esto ocurrirá siempre y cuando dicha comisión lo estime oportuno.