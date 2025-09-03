Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un tren arrolla a una persona cerca de la estación de Carcaixent
La presidenta de la AVL, Verònica Cantó, con el president Carlos Mazón. EP

El Defensor del Pueblo da portazo al intento de la AVL de llevar al Constitucional el recorte de su presupuesto

Rechaza la solicitud del Sindic de Greuges al entender que la entidad normativa del valenciano no ve vulnerada su autonomía ni se quebrantan los derechos de los ciudadanos

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:10

El Defensor del Pueblo, la institución que dirige el exministro Ángel Gabilondo, ha dictado una resolución por la que resuelve «no interponer recurso de inconstitucionalidad ... contra la ley de presupuestos de la Generalitat de 2025», tal y como había solicitado la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) como consecuencia del recorte de hasta un 25% del presupuesto de la entidad en las cuentas aprobadas el pasado 30 de mayo. En su resolución, el Alto Comisionado de las Cortes Generales rechaza el contenido del informe remitido por la AVL al Síndic de Greuges, que tras aceptar esas alegaciones decidió remitirlas al Defensor del Pueblo, que ahora las rechaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  3. 3 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  4. 4

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  5. 5 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  6. 6 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre
  7. 7 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  8. 8

    Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
  9. 9

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  10. 10 Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Defensor del Pueblo da portazo al intento de la AVL de llevar al Constitucional el recorte de su presupuesto

El Defensor del Pueblo da portazo al intento de la AVL de llevar al Constitucional el recorte de su presupuesto