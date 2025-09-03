Mazón ve un «chantaje» y un «menosprecio» a la Comunitat la quita de la deuda: «Lo hemos dicho por activa y por pasiva» El president vuelve a rechazar el acuerdo del consejo de ministros pactado por el PSOE con los independentistas

EP Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:35

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas planteada por el Gobierno de España es un «chantaje» y un «menosprecio» a la Comunitat Valenciana, un asunto sobre el que desde el Consell ya han repetido, según ha señalado, «por activa y por pasiva».

De este modo lo ha manifestado el dirigente autonómico, preguntado por los medios cuando iba camino del Palau de la Generalitat desde el Palacio de Fuentehermosa, donde ha asistido, junto a la vicepresidenta primera, Susana Camarero, a la reunión de secretarios y subsecretarios autonómicos.

El jefe del Consell se ha pronunciado en estos términos un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de ley orgánica, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros de las CCAA, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. Andalucía y Cataluña serían las CCAA más beneficiadas en términos absolutos, seguidas de la Comunitat Valenciana, con 11.210 millones.

Al ser preguntado sobre este asunto, el 'president' de la Generalitat ha respondido: «Ya hice valoraciones el lunes». Seguidamente, cuestionado de nuevo sobre si la Comunitat va a rechazar la quita, ha agregado: «Hemos dicho que de chantajes nada, y de menospreciar a la Comunitat, nada. Lo hemos dicho por activa y por pasiva que ya está bien de chantajes».

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ya se pronunció este martes en términos similares al afirmar que la propuesta de condonación parcial de deuda autonómica aprobada por el Gobierno es «inaceptable por el fondo y por la forma», al tiempo que sostuvo que «no beneficia en nada a los valencianos, ya que no permite aumentar el gasto en servicios fundamentales ni el regreso de la Generalitat a los mercados».

Merino aprovechó para denunciar que esta medida «solo allana el camino de (Pedro) Sánchez para aferrarse a la Moncloa» y exigió que cualquier solución al endeudamiento autonómico esté «necesariamente vinculada» a la reforma del sistema de financiación autonómica.