Mazón: «El Gobierno quiere la quita para seguir pagando banderas pancatalanistas en la Comunitat»

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado este lunes en Alicante que la propuesta de quita de deuda autonómica que mañana aprobará el ... consejo de ministros que preside Pedro Sánchez no es más que un «chantaje» para «legitimar el sistema de privilegios al separatismo».

El president ha señalado además, que con esa propuesta de condonación, el Gobierno quiere «seguir pagando banderas pancatalanistas en la Comunitat Valenciana, que campan a sus anchas para vergüenza de nuestro Estatuto de Autonomía, y que no vamos a permitir».

Mazón, que ha visitado las obras del nuevo CEIP La Almadraba, ha descrito la quita de la deuda como una «chantaje» y ha recordado que la Comunitat es «la peor tratada por este gobierno, porque no hemos recibido siquiera una propuesta de cambiar el sistema de financiación, ni un fondo de nivelación que antes lo pedia el PSOE y ahora no, y porque ni siquiera hemos recibido liquidez extraordinaria en plena recuperación dana, y hemos tenido que acudir a la financiación privada».

El president ha lamentado que los valencianos «nos pagamos la reparación de nuestros colegios, la de los centros del salud, el metro, el tranvía, los puentes, las rotondas y carreteras, todo sin un euro a fondo perdido del gobierno de España». Por eso, Mazón ha vuelto a pedir que el Gobierno permita que la Generalitat agilice la limpieza del alcantarillado de la zona afectada viendo los retraso que acumula. «Y con ministras que le echan la culpa a los afectados por no pedir bien las ayudas, eso no tiene nombre», ha zanjado.

En ese contexto, ha dicho, el Gobierno quiere aprobar una propuesta en la que con lo que nos debe, con lo que nos estrangula, ahora añade el ultimo chantaje: «Nos pide legitimar el sistema de privilegios al separatismo, que haya CCAA de primera, frente a otras que están en situación límite», ha añadido.