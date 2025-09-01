Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El president Mazón, entre el alcalde de Alicante Luis Barcala y el conseller Rovira, este lunes. LP

Mazón: «El Gobierno quiere la quita para seguir pagando banderas pancatalanistas en la Comunitat»

El president rechaza el «chantaje» que propone el Gobierno, que quiere «separatistas de primera, españoles de segunda y valencianos de tercera»

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:20

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado este lunes en Alicante que la propuesta de quita de deuda autonómica que mañana aprobará el ... consejo de ministros que preside Pedro Sánchez no es más que un «chantaje» para «legitimar el sistema de privilegios al separatismo».

