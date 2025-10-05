Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El mar se come la playa de El Saler durante la alerta roja por fuertes lluvias. JL Bort

Los temporales se tragan más de 35 millones en regeneración de arena en las playas valencianas

El Estado cambia el plan contra la regresión y pasa de reponer arena con partidas menores hasta 2022 a licitar grandes presupuestos desde 2023

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:44

El temporal vivido a principios de esta misma semana recuerda la capacidad de la naturaleza para poner en riesgo la estabilidad del territorio ante ... episodios extremos. Los casi 200 litros que cayeron en Valencia en apenas 24 horas provocaron daños destacables en playas de El Saler como la Qasbah, además de innumerables desperfectos también en playas de Cullera. Con cada temporal, el mar es capaz de tragar parte de los arenales y el litoral, poco a poco, pierde espacio. El Estado ha tratado de combatir estos episodios con la regeneración de playas a partir de colocar más arena, pero hasta la fecha han tenido poco éxito. En los últimos 10 años el Gobierno ha gastado más de 35 millones de euros en transportar y colocar arena que la costa se ha tragado.

