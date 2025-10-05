Los temporales se tragan más de 35 millones en regeneración de arena en las playas valencianas

El temporal vivido a principios de esta misma semana recuerda la capacidad de la naturaleza para poner en riesgo la estabilidad del territorio ante ... episodios extremos. Los casi 200 litros que cayeron en Valencia en apenas 24 horas provocaron daños destacables en playas de El Saler como la Qasbah, además de innumerables desperfectos también en playas de Cullera. Con cada temporal, el mar es capaz de tragar parte de los arenales y el litoral, poco a poco, pierde espacio. El Estado ha tratado de combatir estos episodios con la regeneración de playas a partir de colocar más arena, pero hasta la fecha han tenido poco éxito. En los últimos 10 años el Gobierno ha gastado más de 35 millones de euros en transportar y colocar arena que la costa se ha tragado.

Greenpeace realizó un informe en 2024 acerca del impacto que tiene el cambio climático sobre todo el frente litoral español. A este respecto, la entidad ecologista afirmaba que hay varios factores que afectan de manera directa a la regresión de las playas. El primero y más conocido es la el aumento el nivel del mar. Por otro lado, cada vez son más frecuentes los episodios meteorológicos adversos, por lo que la costa arrecia con fuerza contra los arenales. Por último, se encuentra el impacto de la huella humana y la urbanización del litoral.

Con este contexto, es evidente que el Gobierno de España ha cambiado su estrategia con respecto a la protección de la costa desde que aumentan este tipo de episodios. La lucha contra la regresión la capitaneaba el Plan Litoral, un proyecto de obras en las playas iniciado en 2015 y que se actualizaba anualmente con los trabajos que se añadían en esta materia. Todas estas iniciativas eran obras menores de reposición de arena en distintas playas de la Comunitat.

La mayor de todas ellas se encuentra en ejecución, aunque su redacción es de 2018, y tiene lugar en el término municipal de Almassora. El presupuesto de la misma es de casi 3 millones de euros para la playa de Benifeli, donde se trabaja para aumentar de nuevo su tamaño a partir de reposiciones de arena. Sin embargo, dentro de este plan los presupuestos solían ser mucho menores. En 2013 se realizó una reposición de arena para la playa de la Goleta, en Tavernes de la Valldigna, por un precio de más de 36.000 euros. En 2014 se destinaron 300.000 euros para reposiciones de arena en playas de Castellón como la de Nules, Almenara, la Llosa, Xilxes o Moncofa. En 2015, otras dos partidas: la primera para Oropesa (la playa de Les Amplaries) con un presupuesto de 145.000 euros; y la segunda en Penyíscola (playa norte) por 245.000 euros.

Así, el Estado ha ido realizando reposiciones menores, espaciadas en el tiempo y que con los años poco han servido para frenar la regresión de la costa. Según pudo confirmar el medio Newtral, hasta 2022 el Gobierno de España ha gastado más de 6 millones de euros hasta 2022 en este tipo de trabajos. Este periódico ha pedido los datos al ministerio de Transición Ecológica (MITECO), pero no ha habido respuesta.

A partir de 2023 la Dirección General de Costas y Medio Marino ha cambiado radicalmente la estrategia. Ahora, las partidas presupuestarias son mucho mayores y no sólo buscan la reposición de arena, si no también la ampliación de espigones existentes o la creación de otros nuevos para minimizar el impacto de las mareas sobre el litoral.

A este respecto, en 2023 el Gobierno de España presentó para las playas de El Saler y la Garrofera el mayor presupuesto de España para combatir la regresión. El Estado anunció 30 millones de euros para reponer la arena de las playas de El Saler y la Garrofera, en Valencia. Este presupuesto de grandes dimensiones sirvió para transportar grandes cantidades de arena dragadas en alta mar para después que sirvieran como nuevo terreno en el litoral. Además, la partida contaba también con la reconstrucción de algunos de los espigones que conforman esta parte de la costa.

Sin embargo, esta medida no parece haber funcionado como se pretendía, pues estas playas han perdido ocho metros de arena en año y medio. Desde la secretaría general de Medio Ambiente se defendió la ejecución de los trabajos y se aseguró que los episodios de regresión estaban contemplados. Aún así, parece que nada ha cambiado. «Cada vez que hay un temporal pasa lo mismo. Las playas retroceden pese a la regeneración», señalaron esta misma semana vecinos de El Saler tras ver como un nuevo temporal ha reducido (aún más), sus playas.

Esta gran partida, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España. Dentro de este plan, el Ejecutivo ha destinado otra partida de gran tamaño en este caso en Denia, para frenar la regresión de la playa de les Deveses. A este respecto, el presupuesto fue de 19 millones de euros, se anunció tras el fin de los trabajos en El Saler y las obras en la localidad alicantina finalizaron en febrero de 2024.

Tras un año y medio desde que se finalizaran los trabajos, el Ayuntamiento de Denia aseguraban a LAS PROVINCIAS que por el momento la playa de Deveses está «perfecta». Aunque sí matizaban: «Puede ser que en alguna zona en concreto se noten algo los efectos de los temporales, que amontonan un poco de arena formando un escalón en la orilla, lo cual se considera bastante normal porque se ha de asentar y estabilizar la arena que se puso».

De esta manera, el Gobierno de España ha gastado hasta la fecha más de 35 millones de euros sin que las diferencias a corto plazo se noten demasiado. Los casi 20 millones destinados en Denia, según el Consistorio, sí parecen estar funcionando. El objetivo de dicha iniciativa es que Les Deveses se mantenga con este aspecto al menos 30 años.

Parece que la estrategia estatal en materia de regresión de las playas valencianas parece ser el de mantener este tipo de partidas para reponer arena, ampliar espigones y construir otros nuevos, pues a finales del pasado junio se licitó el proyecto 'Regeneración de las playas de Canet, Almardà, Corinto y Malvarrosa (TTMM. de Canet d'en Berenguer y Sagunto); el Perelló, el Pouet y les Palmeres (TM. Sueca) y el Marenyet y l'Estany (TM Cullera), en el marco del PRTR. Este proyecto calcado a Los dos anteriores de El Saler y Denia contará con un presupuesto de 67 millones de euros con el objetivo de frenar la regresión de las playas.

La reposición de arena en playas en proceso de regresión no parece ser muy efectiva, por eso la Dirección General de Costas de la Generalitat reclama poner más esfuerzos en construcción de espigones perpendiculares a la costa, así como paralelos, capaces de frenar la fuerza del oleaje antes de impactar con el litoral de la Comunitat.