El temporal también se ceba con las playas: casi devorada la Casbah hasta las dunas y daños en Cullera

«Cada vez que hay un temporal pasa lo mismo. Las playas retroceden pese a la regeneración«. Son palabras de Ana Gradolí, presidente de ... la Asociación de Vecinos del Saler, ante lo que sucede en los arenales de la zona siempre que hay lluvias intensas.

Es comprensible. Bastaba darse un paseo este martes por la playa de la Casbah para comprobar la fuerza del mar. En este punto, junto al cerrado Hotel Sidi Saler, las olas prácticamente llegaban hasta el cordón que indica la presencia de las dunas, apenas a tres o cuatro metros del agua. El mar prácticamente se ha comido la parte regenerada hace algo menos de dos años por la Dirección General de Costas y el Ministerio para la Transición Ecológica con un presupuesto cercano a los 30 millones de euros. Lo constatan los vecinos de el Saler que denuncian que cada vez que hay un temporal la arena retrocede.

La situación es parecida en la playa de la Garrofera donde se han perdido unos quince metros desde que en noviembre de 2023 finalizaron las obras de regeneración. Gradolí lo tiene claro: «Estas obras no sirven para nada. Lo hemos dicho muchas veces. Estamos como siempre que hay un temporal. Tanta inversión que se hizo no ha sido útil», explica la presidenta de los vecinos.

En este sentido, la dirigente vecinal ha precisado que hay otros proyectos alternativos, «pero no hay interés por probarlos». Gradolí ha añadido que «estamos hartos de regeneraciones que acaban en nada». Ha recordado que hay un proyecto de la Universitat Politècnica de València que contempla la construcción de unos arrecifes ante la costa que podrían contribuir a fijar la arena. «Lo hemos pedido en varias ocasiones pero no nos hacen caso», ha explicado.

La presidenta de los vecinos de El Saler señala que bien se podría probar «porque lo que se ha hecho hasta ahora es tirar el dinero. Sería interesante que se probaran alternativas. Pero aquí no se hace nada».

La playa de El Perellonet también sufrió las inclemencias del tiempo. Volvió a retroceder una vez más. Como detalla la vicepresidenta de la asociación de vecinos, Chelo Zorrilla: «Siempre que viene un temporal pasa lo mismo. Todos los años el mar se come arena».

En este caso, ha instado al ayuntamiento a que haga una regeneración de las dunas para separar los apartamentos de ellas. «Pero nos dice que es una cuestión de Costas. Y al final pasa el tiempo y no se hace», afirma.

Este verano en la playa de la Garrofera apareció un escalón en la arena que, según detalló el profesor de Ecología de la UV, Juan Soria, se puede ver por la regresión de la arena ya que antes estaba sumergido y ahora es plenamente visible sobre la playa.

Según detallaron desde Costas, el aporte de arena en la regeneración fue un total medio de unos 120 metros en el conjunto de la actuación, teniendo en cuenta una cantidad adicional que oscilaba entre 45 y 50 metros para mitigar el efecto de la marea hasta que el oleaje encontrase el punto de equilibrio para formar la nueva orilla. Es decir, en algunos punto el mar ya ha acabado con un tercio de este aporte extra en apenas dos años.

Cullera

La situación comienza a normalizarse en Cullera tras la tromba de agua caída este lunes por la tarde. El municipio continúa con a la limpieza de los restos de piedra y elementos que fueron arrastrados por la lluvia y el viento y desde el Consistorio están evaluando los daños causados en edificios instalaciones municipales, entre los afectados el pabellón municipal donde llegó a entrar agua.

Un temporal que también afectó a las playas. Según explica el alcalde, Jordi Mayor, ha habido desperfectos en pasarelas, alguna torre de socorrista, en la señalización y en la zona de playa accesible de los Olivos. «Todo lo que supone cuando hay un temporal, arrastre todavía de material que ha aparecido en las playas, pero en los próximos días se procederá a limpiar y esperamos en poco tiempo tener las playas otra vez preparadas para lo que pueda quedar de temporada», asegura.

La montaña de Cullera aún está entre nubes y las famosas letras de la montaña se leen de manera dificultosa según se mueven las nubes.

Recorrer las calles empinadas esta mañana hace difícil de creer que por esta zona discurriera a gran velocidad arrastrando piedras y tierra, no de gran tamaño debido a las vallas instaladas por el Ayuntamiento. Todos los vecinos ya han limpiado el agua que entró en sus casas y la pendiente hizo el resto.

Aspecto de la playa de Cullera dañada por el temporal. M. G.

La lluvia sigue cayendo de manera intermitente pero con algún momento de mayor intensidad y la vida se desarrolla con normalidad en el municipio, pero con algún niño más por la calle de lo habitual.

Aun sigue el susto en el cuerpo tras unas imágenes que no se van de la cabeza con facilidad.

Toñi Rivera es una cordobesa que lleva cinco años viviendo en la localidad costera. Y lo de este lunes le recordó, en primer lugar, a la Dana, «con las mesas de mis vecinos volando».

Lo de este lunes fue «aterrador». En un momento la montaña «se puso blanca» y comenzó a llover con una intensidad torrencial. «Eran auténticas cataratas y el aire soplaba como si fuera un huracán», explica junto a un aparcamiento que en verano está repleto de coches y que operarios municipales se encargan de vaciar de agua. Apenas quedan dos coches estacionados en el mismo y el agua apenas cubre la mitad de sus neumáticos. Lo peor ha pasado ya.

De este modo, minutos antes de las tres de la tarde, a través de un comunicado, han anunciado que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana da por finalizadas todas las alertas meteorológicas en Cullera.

De este modo, a partir de las 15 horas se procederá a la reapertura de todas las instalaciones y edificios municipales, de los parques y jardines, del cementerio, y de las instalaciones deportivas (Centro Municipal de Deportes, el Pabellón Cubierto y el polideportivo 'La Partideta').

En la tarde de este martes se reanuda la actividad educativa en las escuelas de música de la Sociedad Ateneo Musical y el SMI Santa Cecilia y a partir de este miércoles, 1 de octubre, vuelve la actividad educativa a todos los centros escolares e institutos del municipio. Este ma️rtes, 30 de septiembre, ya se pueden echar los residuos a los contenedores correspondientes. Finalmente, desde el Ayuntamiento han agradecido «la labor de los servicios municipales y de la empresa concesionaria de limpieza viaria que desde el primer momento han trabajado duro para que, tras la histórica lluvia de este lunes, todo vuelva a la normalidad cuanto antes».