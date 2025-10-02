El temporal vuelve a saturar el colector oeste y los vertidos de aguas fecales llegan a la Albufera

La historia se repite. Y ya es la enésima ocasión en la que sucede. El temporal ha hecho que el colector oeste, que bordea ... la Albufera, vuelva a saturarse y a enviar vertidos de aguas fecales a la laguna.

Esta infraestructura, concebida a fines de los años ochenta del siglo pasado para evacuar hasta la depuradora de Pinedo los vertidos de los municipios colindantes al parque, se ha colapsado. Y ya hace años. De hecho, hubo un proyecto de hace más de dos décadas para su ampliación que debe estar durmiendo el sueño de los justos en algún cajón.

«El problema es el mismo. Cada vez que llueve una cantidad importante de agua pasa lo mismo», señala Miguel Jover, catedrático de Acuicultura de la Universitat Politècnica de València. Jover apunta que la situación es indignante porque pasa el tiempo y nadie toma medidas para evitar que se repita la misma historia.

Son más de veinte años con la misma canción. Cuando llueve con insistencia el colecto colapsa. «Y no se hace nada para evitarlo. Hace unos años por unanimidad aprobamos en la junta rectora del parque el plan de construir una depuradora en Alcàsser y desdoblar el colector oeste. Ya nada más se ha sabido», se lamenta Jover.

En este sentido, Juan Soria, profesor de Ecología de la Universitat de València e investigador del Instituto Cavanilles, ha recordado que la ampliación del colector oeste ya estaba previsto hace veinte años cuando se encomendó a Enrique Lafuente la redacción del proyecto. Pero desde entonces no se han dado pasos.

El Gobierno del Botánico presentó el plan de construir una nueva depuradora en Alcàsser para asumir vertidos y el desdoblamiento del colector oeste. La depuradora finalmente no se va a ejecutar por el rechazo frontal de la mayor parte de los vecinos de la localidad. En este sentido, el alcalde, Alberto Primo, indicó que la planta se quería construir en una zona inundable y junto a un paraje que es bien de interés cultural y muy querido por los vecinos. Y del desdoblamiento de la conexión que une Silla con la depuradora de Pinedo nada se sabe.

La principal razón, según la conselleria, para frenar la inversión es que la macrodepuradora no iba a detener la entrada de vertidos en la Albufera y por eso se va a elegir otra ubicación. Pero hasta el momento no se conoce cuál es el proyecto que piensa desarrollar la Conselleria de Medio Ambiente, En este sentido, Jover ha precisado que esta medida se encuentra dentro del plan de recuperación tras la dana elaborado por el ejecutivo valenciano.

La otra gran inversión para frenar la llegada de vertidos son los depósitos de tormenta junto a la Pista de Silla que corren a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica a través de la empresa pública Acuamed. Son una actuación diseñada a principios de este siglo y todavía no se ha puesto en marcha. Las obras comenzaron en 2012. En aquel momento tuvieron un plazo de finalización fijado en 2015. Pero ha pasado una década y las instalaciones continúan sin estar concluidas.

Las obras de los tanques adquieren todavía mayor importancia con el colapso del colector oeste que está provocando la llegada de vertidos al parque natural.

«En todas las juntas rectoras preguntamos cómo van las obras. Pero ni así», explica Jover que señala que en estos momentos los trabajos están a punto de concluirse pero falta la conexión eléctrica que por unos problemas indeterminados no se finaliza. «No sabemos qué pasa, nadie lo aclara», recalca.

El primer escollo en las obras surgió en 2012 cuando se paralizaron por un error en el proyecto de construcción. Parte de las objeciones las puso la demarcación de carreteras porque la actuación interfería con algunas vías de comunicación. Pero lo que parecía un breve tropiezo se convirtió en un parón que se prolongó durante nueve años.

A los errores en el proyecto se sumaron los problemas con la empresa concesionaria de las obras. La mercantil pidió una actualización de precios para reiniciar los trabajos, ya que los costes se habían incrementado mientras la actuación había estado paralizada. Al final no hubo acuerdo y la firma se retiró y no continuó con los trabajos. Hubo que encontrar una nueva contrata. La elegida fue Tragsa, la empresa pública dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que asumió las actuaciones pendientes. Las obras se reiniciaron en septiembre de 2021 y la previsión era terminarlas a mediados de 2023.

Una vez más no se cumplió el plazo. La fecha de finalización se retrasó hasta mayo de 2024. No fue la última demora ya que el fin de los trabajos se pospuso hasta fines de 2024. Pero las previsiones no contaron con la dana de octubre pasado que obligó a retrasar los plazos hasta nueva fecha.

Ahora el retraso acumulado se debe a problemas con la conexión eléctrica que no se han determinado y obligan a una nueva demora en la puesta en marcha de unas instalaciones tan necesarias para la Albufera.

Todos estas actuaciones serán abordadas en la reunión de la Junta Rectora de la Albufera del 27 de octubre. Tendrá carácter extraordinario y se destinará a abordar todos los problemas relacionados con el saneamiento del parque natural. A la reunión está previsto que acuda la directora general del Agua, Sabina Goretti, que se espera dé a conocer los planes de la Generalitat para el futuro inmediato.