El temporal obliga a suspender la visita del Rey a la Universitat de València Felipe VI iba a presidir el acto de apertura del curso de las universidades españolas, que se celebrará en una nueva fecha

Joaquín Batista Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:24

La Universitat de València ha informado de que se pospone el solemne acto académico de apertura del curso 2025-2026 de las universidades españolas que iba a celebrarse este martes «debido a la situación meteorológica adversa y ante la previsible evolución de la inestabilidad». A la espera de posibles actualizaciones, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene un aviso de nivel naranja, lo que implica riesgo importante, hasta el mediodía de mañana.

El acto iba a estar presidido por el Rey Felipe VI, después de que la institución académica pidiera a la Casa Real y al Gobierno la celebración de la apertura estatal en sus instalaciones como broche final a las celebraciones del 525 aniversario de la Universitat.

Para la ceremonia se había elegido el escenario tradicional, el paraninfo histórico del edificio La Nau, y estaba prevista la asistencia, entre otras autoridades, de la ministra de Universidades, Diana Morant, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, o la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. También la de los rectores y rectoras de las universidades valencianas, además de compañeros de instituciones del resto de España.

En la decisión también ha influido la posible afección del temporal y de la declaración de alerta roja para hoy en lo que se refiere a las comunicaciones, dada la cantidad de invitados procedentes de fuera de Valencia. Fuentes del rectorado explican que todavía no se ha previsto una nueva fecha.

No es el único acto importante que se ha tenido que posponer como consecuencia de la inestabilidad. Para este lunes estaba prevista la celebración de un Consell extraordinario para aprobar el acuerdo sobre el nuevo plan de financiación de las universidades públicas. Tras la reunión se iba a proceder a la firma con los cinco representantes de las instituciones. Tampoco ha trascendido en qué fecha se programará.