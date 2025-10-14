El temor a la lluvia en la zona dana: «Tengo miedo, cada vez que hay una alerta es vivir otra vez lo que pasó»

Dentro de unos días se cumplirá un año de la dana del 29 de octubre, pero en las localidades de la zona cero los vecinos ... tienen aún muy fresco en la memoria ese espantoso episodio. Por eso sufren mucho con estas lluvias intensas que se están produciendo ahora y cada alerta naranja o roja supone un nerviosismo constante para ellos. «Tengo mucho miedo después de lo que hemos pasado. Mi garaje se inundó, todos los vecinos perdimos los coche y ahora cada vez que viene una alerta me entra esa sensación de volver a vivir lo que ocurrió, de ansiedad, nerviosismo», cuenta Conchi, vecina de Benetússer.

Camina cerca del centro de salud de la localidad acompañada por su amiga Rosa, que reafirma esta opinión. «Es normal que todo el mundo tenga ese miedo ahora cuando llueve. La sensación es de incertidumbre y temor a que no se repita lo que ocurrió, pero hay que vivir al día, aunque ese miedo estará siempre. Mi madre se quedó sin casa, y ahora vive en un cuarto piso y dice que ya no quiere vivir a pie de calle», indica la mujer. Y Conchi añade: «Hay que gente que lo lleva peor y otra lo normaliza más, pero a todos los que vivimos por aquí esta preocupación nos va a durar años todavía cada vez que llueva».

En otra de las localidades afectadas, Alfafar, a María Jesús también le tiemblan las piernas con cada tormenta. «Estamos agobiados por si pasa algo, cada dos por tres hay alerta amarilla, roja, no hay colegios. Cada vez que se pone a llover me pongo muy asustada y eso que vivo en un tercer piso. Pero de ver a los vecinos que se quedaron sin nada, cuando llueve tengo una cosa en el estómago que no lo puedo evitar», cuenta la mujer. «Tengo ansiedad y de todo, cuando llueve es como revivir todo lo que pasó. Dices 'por favor que no suba el nivel', y la verdad es que hay miedo», explica.

José Ramón perdió su coche en la dana y ahora este vecino de La Torre ha optado por la precaución: «Siempre tienes algo en la mente que te dice que estés alerta. Y cuando hay aviso naranja ya te lo tienes que tomar en serio. Hay que hacer vida normal pero estás más preocupado y tomas alguna precaución más. Si llueve mucho no sales, y si estás trabajando, acabas antes». Admite que ahora se informa mucho más para ver si está lloviendo en los puntos por donde discurre el barranco. «Más que miedo, estoy en precaución, pendiente de los medios de comunicación para ver cómo van los barrancos. Es que hemos pasado por algo muy gordo», asegura.

En Benetússer también vive Elvira, que no puede evitar pasarlo mal cuando llueve: «Tengo miedo, ansiedad, preocupación, es el no saber qué hacer. En cuanto caen dos gotas ahora nos previenen de forma muy alarmante. Estamos en alerta naranja, y puede caer un chaparrón que inunde las calles porque las alcantarillas no tragan. Es vivir con ese miedo, se suspenden los colegios, es como estar en un bucle que de ahí no sales», expresa la señora. «Estoy pendiente de los desagües, las terrazas, de todo lo que pasa, de las noticias, llamo a los vecinos, a ver si se va la luz, es todo. Además yo vivo en planta baja y el miedo es mayor».

A dos manzanas de allí se encuentra Ana, en una planta baja donde entró «un metro de agua» hace un año. «La lluvia ahora te afecta mucho, aunque no esperas que sea lo del año pasado, pero es ese nerviosismo, ansiedad. No llego a tener miedo pero sí inquietud. Si veo que llueve mucho, no paro de consultar varias webs a ver cuánto llueve y dónde para estar informada, a ver cómo están los barrancos, me asomo a ver si las alcantarillas tragan y llamo a familiares y amigos para ver si están bien», relata la mujer.

Y para José «se están pasando un poco con tanta alerta», señala este vecino de Alfafar. «Se siente un poco de miedo y ansiedad cuando hay una alerta, pero no llueve tanto como para eso. Yo trabajo en un taller en Alfafar y pregunto todo el rato a otros compañeros o proveedores que cómo va el barranco, porque algunos vienen de Catarroja. Esa pregunta es muy habitual desde la dana», admite.