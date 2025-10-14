Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega un premio de 35.467,93 euros en un municipio de apenas 3.000 habitantes y otras dos localidades del interior
Rosa y Conchi, vecinas de Benetússer, viven con miedo cada día de lluvia. J. M.

El temor a la lluvia en la zona dana: «Tengo miedo, cada vez que hay una alerta es vivir otra vez lo que pasó»

Los vecinos de las localidades afectadas sufren ansiedad y mucha preocupación estos episodios de intensas precipitaciones

José Molins

José Molins

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 00:54

Comenta

Dentro de unos días se cumplirá un año de la dana del 29 de octubre, pero en las localidades de la zona cero los vecinos ... tienen aún muy fresco en la memoria ese espantoso episodio. Por eso sufren mucho con estas lluvias intensas que se están produciendo ahora y cada alerta naranja o roja supone un nerviosismo constante para ellos. «Tengo mucho miedo después de lo que hemos pasado. Mi garaje se inundó, todos los vecinos perdimos los coche y ahora cada vez que viene una alerta me entra esa sensación de volver a vivir lo que ocurrió, de ansiedad, nerviosismo», cuenta Conchi, vecina de Benetússer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  4. 4 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  5. 5 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  6. 6 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  7. 7 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  8. 8

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2
  9. 9 El exclusivo restaurante de Valencia que ha impresionado a Carmen Alcayde: «Increíble, es un 10»
  10. 10 El crimen de Loli, un cadáver bajo el pantalán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El temor a la lluvia en la zona dana: «Tengo miedo, cada vez que hay una alerta es vivir otra vez lo que pasó»

El temor a la lluvia en la zona dana: «Tengo miedo, cada vez que hay una alerta es vivir otra vez lo que pasó»