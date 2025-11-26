Los técnicos arremeten contra los políticos por su gestión de la Albufera

Los técnicos han dicho basta. La comunidad científica que trabaja en la Albufera (que es mucha) celebra esta semana la II Jornada del Comité ... Científico del parque natural, con el objetivo de poner sobre la mesa el diagnóstico del paraje y zarandear a las administraciones para que apliquen los planes de protección estudiados por los expertos. En este sentido, una de las ponencias de este evento se ha centrado en tratar de explicar la gobernanza de este territorio y los principales problemas que su complejidad provoca. Así, los técnicos de las propias administraciones han reconocido que «nos hemos coordinado más estos meses tras la dana que en años de gestión supuestamente conjunta».

Cada una de las administraciones ha realizado un repaso de las acciones que han acometido para recuperar el paraje tras la barrancada del 29-O. En este sentido, en u un momento dado una de las técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha reconocido que «nos hemos coordinado más estos meses tras la dana que en años de gestión supuestamente conjunta». Una afirmación que no puede hacer otra cosa que sonrojar a los líderes políticos. De hecho, durante las intervenciones siguientes se ha reconocido que multitud de medidas que necesita el paraje ya están estudiadas y medidas, y que lo que ha faltado «históricamente» ha sido la presencia de recursos económicos necesarios para llevarlos a cabo.

«El modelo en la Albufera se traduce en un nivel bajo de recursos con respecto al tesoro y paraje que cuenta el territorio», ha explicado Aída Vizcaíno, de la Universitat de València (UV). La analista de la gobernanza del paraje ha asegurado que «las administraciones han transitado del encuentro al desencuentro en función de su cálculo político. Una situación tan terrible como la dana ha hecho que vuelvan a sentarse. Las dos oficinas de gestión se han visto mermadas en los últimos 45 años de gestión del parque«.

«Que nadie espere que la gente quedará impasible a la hora de querer proteger el paraje. El sistema conservacionista del parque, las administraciones y sus actores, se encuentran ante un escenario nuevo. Debe reformularse su gobernanza y trabajar en coordinación de la manera que requiere el paraje», ha terminado Vizcaíno.

Del mismo modo, Bernabé Aldeguer (UV) ha enfatizado que resulta «fundamental impulsar el intercambio de estrategias de gobernanza aplicados en otros territorios y que funcionen. La ciencia aplicada y los datos en tiempo real deben promover la vinculación de la administración con los centros de investigación universitarios. Es imprescindible avanzar en el refuerzo del comité científico».

Del mismo modo, ha asegurado que «la participación ciudadana y la transparencia son esenciales para mejorar el impacto y sostenibilidad de las políticas públicas. Debemos crear un portal único de transparencia con actas, datos en tiempo real y documentación. Además, no es suficiente con reaccionar a retos futuros, debemos estudiar sistemas de simulación para estar mejor preparados ante retos futuros. Proponemos un observatorio de gobernanza que publique informes de manera periódica sobre recomendaciones para gobernar y planificar acciones estratégicas. Sin recursos, la gobernanza es una idea retórica».

Tras este análisis y propuestas acerca del funcionamiento de gobernanza del paraje, los técnicos de la administración han sido preguntados acerca de los planes anunciados desde cada administración. Los presentes se preguntaban si ven factible ejecutar todos los planes presentados. Desde la Generalitat se ha defendido que muchas de las medidas presentadas ya están en marcha y que se confía en llevar a cabo los objetivos. Sin embargo, una de las técnicos de la CHJ se ha mostrado más «pesimista». «El Ministerio ha hecho su plan, la Generalitat el suyo y no veo que vayamos a una. Cuando vea que vamos todos a una seré más positiva», ha concluido.