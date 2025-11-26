Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Los técnicos arremeten contra los políticos por su gestión de la Albufera
Restos arrastrados por la barrancada del 29-O a la Albufera. Jesús Signes

Los técnicos arremeten contra los políticos por su gestión de la Albufera

«Las administraciones nos hemos coordinado más estos meses tras la dana que en años de gestión supuestamente conjunta», han afirmado los ponentes

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

Los técnicos han dicho basta. La comunidad científica que trabaja en la Albufera (que es mucha) celebra esta semana la II Jornada del Comité ... Científico del parque natural, con el objetivo de poner sobre la mesa el diagnóstico del paraje y zarandear a las administraciones para que apliquen los planes de protección estudiados por los expertos. En este sentido, una de las ponencias de este evento se ha centrado en tratar de explicar la gobernanza de este territorio y los principales problemas que su complejidad provoca. Así, los técnicos de las propias administraciones han reconocido que «nos hemos coordinado más estos meses tras la dana que en años de gestión supuestamente conjunta».

