Imagen de archivo de la laguna de la Albufera. JLBort

Un camión cisterna, coches o bombonas de propano: los residuos que se sacaron de la Albufera tras la dana

Generalitat, Ayuntamiento y CHJ comparten su labor de limpieza de la albufera tras la barrancada del 29-O

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:36

Comenta

El comité científico de la Albufera ha organizado para los días 26 y 27 de noviembre las II Jornadas para evaluar el estado de ... la laguna desde lo sucedido tras la dana del 29 de octubre de 2024. En este sentido, las jornadas han comenzado con un repaso de lo realizado por cada administración para afrontar la emergencia en el paraje. Generalitat, Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Ayuntamiento de Valencia han explicado que tras la tragedia surgieron de la laguna botellas de propano, coches y hasta un camión cisterna.

