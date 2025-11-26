Un camión cisterna, coches o bombonas de propano: los residuos que se sacaron de la Albufera tras la dana

El comité científico de la Albufera ha organizado para los días 26 y 27 de noviembre las II Jornadas para evaluar el estado de ... la laguna desde lo sucedido tras la dana del 29 de octubre de 2024. En este sentido, las jornadas han comenzado con un repaso de lo realizado por cada administración para afrontar la emergencia en el paraje. Generalitat, Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Ayuntamiento de Valencia han explicado que tras la tragedia surgieron de la laguna botellas de propano, coches y hasta un camión cisterna.

María Sahuquillo (GVA), ha sido quien moderaba esta primera ponencia; Mamen Regidor y Concha Durán han participado en nombre de la CHJ; y Marta Sanía ha hablado en nombre del Ayuntamiento (Servicio Devesa-Albufera).

Marta Sanía ha explicado que el Ayuntamiento se ha encargado de la inspección y evaluación de los daños en la laguna, con patrullas en barca. «Se realizó una cartografía de dónde se habían acumulado los residuos. Unos 85.000 m3 de residuos fueron identificados y recogidos. Ante el riesgo de degradarse, el Ayuntamiento catalogó el asunto como de emergencia medioambiental para que tres empresas se encargaran de la recogida»,, ha explicado Sanía. El Ayuntamiento ha reconocido que los trabajos se comenzaron «tarde», pues la ejecución comenzó el 19 de diciembre. «Por vía terrestre no era posible llegar a las zonas con reisudos por los caminos cortados por la caza y por las vías destrozadas. No había forma de llegar a las zonas de residuos», han reconocido.

Por tanto, se empezó por acondicionar parcelas para mover los residuos cuando se consiguieran sacar. «Se impermeabilizaron este terrenos para poder tratarlos en estos puntos. En la laguna, cuando se entró se agruparon los residuos. Se utilizó maquinaria anfibia y las empresas comentaron que sólo encontraron cinco en España. Tres llegaron hasta la Albufera para trabajar», explicaba.

Se contó con la colaboración del ejército para retirar un camión cisterna y un coche. Del mismo modo, se realizaban análisis medioambientales para estudiar si las acciones de limpieza afectaban negativamente al entorno. Los trabajos más finos se hacían a pie o en barca con brigadas. Hasta 60 botellas de propano y otras 60 de disolventes, además de otros residuos peligrosos también se sacaron de la laguna: «El 30 de mayo ya se habían vaciado estos puntos y se analizaron las tierras una vez vacías para determinar que la tierra estaba como en su estado previo».

«Ahora tenemos un plan de empleo con brigadas a pie y en barca que siguen con tareas de limpieza que siguen recogiendo residuos más dispersos. Actualmente han recogido más de 140 m3 de residuos con estas brigadas», terminaba la portavoz del Ayuntamiento.

Desde la CHJ aportaban su labor en la medición de la calidad de las aguas. «Las administraciones nos hemos visto más para trabajar juntos que en muchos años», han defendido desde la Confederación. La CHJ ha estudiado más de 12.000 parámetros desde que sucedió la dana. De diciembre a febrero, de manera semanal. «Al principio aparecieron muchos contaminantes, sobre todo sobre cuatro puntos en la laguna que miden el estado general de la lámina de agua. Muchas Edar fueron arrasadas por la dana, por lo que las primeras semanas muchos contaminantes llegaban a la Albufera por las acequias y cauces que van a parar a la laguna», explicaban. Los mayores incumplimientos, como ya se sabe, aparecieron en el norte y el oeste del paraje.

Entre las sustancias que más parámetros han mostrado de incumplimientos, destaca el calcio, el magnesio, los sulfatos y los fósforos. En aguas subterráneas, destaca la presencia alta de nitratos. Desde la CHJ han defendido que debe haber más foros como el que se celebra para poner en común los trabajos de cada administración. Además, califican de «fundamental» vigilar las prácticas agrícolas: «La mayoría de sustancias que percibimos en los análisis actuales viene de los campos, no de las EDAR». Por último, desde la CHJ han incidido en la importancia de aplicar los planes de tratamiento de aguas estudiados a nivel municipal y supramunicipal.

Además, desde la CHJ se ha hecho un repaso del plan hidrológico vigente para la Albufera, y se ha puesto de manifiesto que «no se está cumpliendo con las medidas de mejora del colector oeste, así como la conectividad con la acequia de Favara para evitar la llegada de contaminantes». Respecto a los paortes de agua, se ha recordado que el plan estipula que lleguen unos 40 hm3 al año en la laguna y no se han cumplido hasta ahora. «Todas estas medidas se van a incorporar en el plan del ciclo del agua a partir de 2028-2033», han reconocido. Además, han anunciado que este nuevo plan contará con «fichas que pongan de manifiesto los problemas que se encuentran para cumplir con las medidas contempladas en el plan de cuenca y que no se han llevado a cabo todavía».

Por parte de la Generalitat se enviaron brigadas para realizar trabajos manuales desde el fin de semana posterior. Drenaje de acequias, limpieza a mano con voluntarios de residuos pequeños, recogida de elementos tóxicos, fueron algunas de las labores desde el gobierno autonómico. Cabe destacar también que la laguna subió un metro en 11 horas, mientras que el Poyo aumentó más de tres metros en menos de una hora. «Esto demuestra la capacidad de asumir la barrancada por parte de la laguna», ha explicado María Sahuquillo. La Dirección general de Medio Natural decidió contar con el conocimiento de las universidades públicas valencianas para proponer los estudios que se debían tener en cuenta tras lo vivido en el paraje.

«Está claro que debemos continuar con el saneamiento del agua, debemos aumentar los filtros verdes para que ese agua saneada no llegue a la laguna y se destine a otros fines. Por otro lado, la orla alrededor de la laguna es imprescindible, si un río tiene ribera, la laguna de contar con su orla. También debemos recuperar los ullals cuanto antes y aumentar los sistemas de medición de elementos para actuar con mayor velocidad», ha recalcado Sahuquillo.