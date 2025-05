Una técnico del SAIH desvela uno de los enigmas de la dana: había otro sensor en el cauce del Poyo

La rambla de Poyo tenía un medidor de altura de agua en su tramo final, casi llegando a la Albufera, que hasta en la mañana ... de este lunes era desconocido para el público en general. La técnico del SAIH Mari Carmen González ha sido la persona que ha certificado que ese sensor existe a preguntas del senador del PP Luis Santamaría, que ha sido el encargado de interpelarla en la sesión de la comisión de la dana del 29 de octubre celebrada en la Cámara Alta.

Hasta ese momento, del único aforo de la CHJ en la rambla de Poyo del que se tenía conocimiento era del que está ubicado bajo el puente de la A-3 en el término de Riba-roja. Un punto de medición que sirvió para dar la alerta hidrológica a los 12:20 horas al recoger un caudal de más de 250 metros cúbicos por segundo -el nivel de emergencia salta a partir de 150 hectómetros cúbicos-. En ese mismo aforo se registraron los tres descensos sucesivos del caudal, que implicaron que la atención de los servicios de emergencias sobre el Poyo se desviara a otros puntos como el embalse de Forata y las inundaciones en la Plana Utiel-Requena. A las 18:43 horas, el aforo de Riba-roja midió un paso de más de 1.600 metros cúbicos por segundo, y minutos después el aparato de medición fue arrastrado aguas abajo, dejando totalmente a ciegas la situación del barranco.

La web de la CHJ, donde se pueden localizar todos los embalses, los puntos de aforo y los pluviómetros del SAIH, sólo recoge un punto de control en Riba-roja, aunque existía la información de que había otro a lo largo del cauce del Poyo, que está catalogado como sensor. Una sospecha que confirmó la técnico del SAIH durante su comparecencia en el Senado.

«Hay otro punto de control que está casi en la Albufera pero está en pruebas y no mide el caudalímetro, sólo la altura del agua», ha señalado la técnica del SAIH tras las preguntas del senador del PP. Santamaría ha aprovechado la ocasión para mostrarle fotografías de ese sensor y la compareciente ha ratificado que ese era el punto correcto donde estaba ubicado.

La trabajadora del SAIH ha mantenido en todo momento que era un aforo en pruebas y que no medía el paso del agua en metros cúbicos. Por su parte, Santamaría ha acusado a la CHJ de esconder ese punto de medición que, a pesar de no medir caudales, sí que arrojaba datos sobre la altura que alcanzaba el agua en Massanassa, que es donde está ubicado ese punto de control.

LAS PROVINCIAS pidió hace semanas a la Confederación Hidrográfica del Júcar los datos registrados por el aforo de Massanassa la tarde de la riada. La respuesta el 26 de febrero fue la siguiente: «Los datos del marco de control de Massanassa no son públicos, por lo que se deben solicitar a través del portal de transparencia. Es importante aclarar que este punto de control no es un aforo sino un sensor que no tiene la función de medir caudales en caso de avenida. Su única función es comprobar que pasa agua cuando se derivan caudales desde la acequia de Favara hasta la Albufera».

Los datos que marcó ese sensor la tarde de la dana, según una información a la que ha tenido acceso este periódico, indican que a las 18:30 horas la altura del agua en ese paso en el cauce de la rambla de Poyo es de 4,91 metros. Volvió a subir a las 19:15 horas y a las 19:40 horas se lo llevó la riada.

Santamaría, durante su intervención, acusó a la CHJ de ocultar la existencia de ese sensor de altura al final del cauce del barranco y la técnico del SAIH insistió en que no medía caudales y que era un aparato que no estaba operativo al estar en periodo de pruebas.