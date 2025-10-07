Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
Un instante del Cecopi, la reunión clave de Emergencias de las 17 horas. LP

Una técnico de Emergencias asegura que los bomberos no les comunicaron que se retiraban del barranco del Poyo

La comunicación por radio con el centro de l'Eliana no se hizo de forma directa sino a través de un canal genérico

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 11:42

Comenta

El relato de una operadora de Emergencias que ha comparecido este martes ante la jueza de la dana confirma uno de los principales errores en ... la gestación de esta tragedia: la falta de vigilancia del barranco del Poyo. La profesional ha asegurado que los bomberos no comunicaron a Emergencias su retirada de los puntos de control una vez vieron que el caudal había descendido, alrededor de las 15 horas del 29 de octubre. Esto, luego, fue determinante para que Emergencias se quedara ciega en ese cauce que acoge las aguas desde Chiva y desemboca en L'Albufera. Aparte, todo el foco se centró ya en la presa de Forata y el riesgo de rotura.

