Una técnico de Emergencias asegura que los bomberos no les comunicaron que se retiraban del barranco del Poyo

El relato de una operadora de Emergencias que ha comparecido este martes ante la jueza de la dana confirma uno de los principales errores en ... la gestación de esta tragedia: la falta de vigilancia del barranco del Poyo. La profesional ha asegurado que los bomberos no comunicaron a Emergencias su retirada de los puntos de control una vez vieron que el caudal había descendido, alrededor de las 15 horas del 29 de octubre. Esto, luego, fue determinante para que Emergencias se quedara ciega en ese cauce que acoge las aguas desde Chiva y desemboca en L'Albufera. Aparte, todo el foco se centró ya en la presa de Forata y el riesgo de rotura.

La profesional explicó con detalle el canal de comunicación, versión que difiere de la que ofreció el bombero la semana pasada quien aseguró que comunicaron a Emergencias esta circunstancia. La testigo indico que el canal UVE Valencia es donde el Consorcio se comunica con sus centrales y que desde el centro de l'Eliana lo tienen abierto, pero es una cuestión más de «proactividad». Es decir, no es un aviso directo a Emergencias. Para que esto se produzca han de dirigirse a «Control 2» (la Sala) algo que «nunca» hicieron, según la testigo. «Estábamos en otros canales y si no dicen control 2 no hay comunicación fluida». «En ningún momento se comunicaron con nosotros», insistió.

La técnico ofreció la identidad del operador del centro de Emergencias encargado de los bomberos que estuvo desde primera hora de la mañana hasta las 19 horas de la tarde, en lo peor de la dana. La evidencia, según este testimonio, de que los bomberos no se dirigieron a Emergencias es que el técnico hubiera anotado ese hecho. Lo más probable es que este operador sea citado como testigo.