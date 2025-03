SOS Desaparecidos pide a Mazón que declare como testigo ante la jueza de la dana y que dimita

José Molins Valencia Jueves, 27 de marzo 2025 | Actualizado 28/03/2025 01:26h. Comenta Compartir

La asociación SOS Desaparecidos ha pedido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que se persone como testigo de forma voluntaria ante la jueza de la dana, tras reunirse este jueves en el Palau, después de ser invitados por la Generalitat. Esta plataforma, que representa a los familiares de 70 fallecidos por la inundación, ha pedido al presidente su dimisión, ante lo que Mazón no ha contestado, y el jefe del Consell le ha admitido que el 29 de octubre «fue una tormenta perfecta en la que todo salió mal», para justificar la falta de acciones y decisiones en ese momento crítico que causó 228 fallecidos.

En una reunión de unas dos horas y media, en la que han participado Joaquín Amills, presidente de SOS, Mazón y la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, la asociación sin ánimo de lucro, que ejerce una de acusación particular en la causa en un juzgado de Catarroja, la plataforma ha indicado que le han trasladado que las familias quieren que Mazón «pida perdón, dimita como presidente, declare en el juzgado de Catarroja de forma voluntaria», y además ha señalado que han «transmitido el dolor y la rabia de todos los familiares de las víctimas».

Amills ha señalado al término de la reunión que hay que «depurar responsabilidades para saber realmente qué sucedió ese día». El presidente de la asociación ha apuntado que no quería solamente transmitir lo que decían los familiares «sino también testimoniar lo que están pasando en estos meses, que se falló en el antes, el durante y el después, pero que hay que dejar la guerra política en que se ha convertido», ha indicado.

SOS denuncia un presunto delito de «homicidio imprudente por culpa in vigilando» que atribuyen a «una serie de negligencias, dejación de funciones, desidia y errores» de distintas administraciones. Amills ha ofrecido el teléfono de un mediador, exguardia civil, para dar atención a las familias en lo que puedan necesitar, en lo que considera «una puerta abierta que tenemos que saber aprovechar».

«Entiendo que Mazón sabe la carga de responsabilidad que tiene y asume eso que piensan los familiares, que yo le he repetido, lo asume sabiendo todas las circunstancias que hay. Creo que tiene, como todos, la sensación de dolor de lo que pasó ese día y por eso tenemos la obligación de sacar la verdad y depurar las responsabilidades», ha añadido el presidente de SOS Desaparecidos.

La Generalitat invitó a esta asociación a reunirse con Mazón y Amills ha asistido en representación de esas 70 familias, pero lo ha hecho solo, con la única compañía de su mujer, que además es psicóloga de la asociación. «Cualquier familiar que quiera quejarse y decirle las cosas cara a cara al presidente puede hacerlo, es el derecho que tienen. Nuestra misión es aclarar todo aquello que las familias exige», ha apuntado el líder. «He transmitido lo que los familiares quieren, lo que piensan, para ello tenía que venir a esta reunión», ha añadido.

La asociación ha indicado que considera absurdo ir ellos a la Audiencia Nacional, como dijeron en noviembre, porque ya hay ahora un procedimiento judicial abierto en Catarroja, por lo que han decidido sumarse a esta causa abierta, en representación de esos 70 fallecidos. Mantienen su decisión de acusar tanto a la Generalitat como a ayuntamientos y al Gobierno central. «No hemos cambiado nada, si venimos a esta reunión es para exponer lo que creemos. Ojalá los presidentes de muchos grupos políticos nos hubieran invitado a reunirnos», ha asegurado. «Pero ninguno lo ha hecho, y tampoco nos han abierto las puertas del Ministerio del Interior ni del Gobierno de España para preguntarnos qué les podemos transmitir, que es un dolor tremendo porque lo que ha sucedido tenía que ser previsible», ha expresado.

Mazón no ha respondido nada cuando Amills le ha pedido su dimisión. «El compromiso que hemos adquirido es que haya ese teléfono a disposición de los familiares para lo que quieran que pueda servir la Generalitat, e incluso familiares que quieran reunirse con Mazón, que lo puedan hacer», ha dicho el líder de SOS. «Lo que queríamos era exponer el sentimiento de los familiares», ha añadido.

«Lo que le he transmitido es que las familias quieren ver un perdón, de alguna manera u otra, que declare de forma voluntaria y ya corresponde a lo que él decida», ha dicho Amills. «Las responsabilidades van desde Mazón que está en la cabeza hasta los últimos que no cumplieron con su obligación, por omisión o por lo que sea, incluido el Gobierno de la nación, no se trata de colores políticos», ha explicado.