Mazón asegura que se seguirá reuniendo con víctimas de la dana, pero «con discreción»

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este jueves que tiene intención de reunirse con familiares de víctimas y afectados de la dana, ... si bien ha indicado que solo lo hará público si ese es el deseo de sus interlocutores.

«Vamos a seguir recibiendo a las víctimas con respeto, con discreción, como lo estamos haciendo, como lo hemos hecho desde el principio. Yo he atendido, y muchos miembros del Consell también, a víctimas. Lo que no queremos es instrumentalizarlas. No voy a entrar en debates con asociaciones de víctimas, porque de lo que se trata es de respetarles», ha indicado el jefe del Consell a las puertas del Palau de la Generalitat cuando ha sido cuestionado por las acusaciones de intentar «blanquear» su imagen lanzadas por asociaciones de víctimas de la dana.

Mazón, que la tarde de este jueves se reúne con SOS Desaparecidos, ha considerado que «una cosa son las víctimas que han perdido directamente a familiares, otra cosa son los afectados, los afectados con los que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario». El jefe del Consell defendió las aportaciones de la Generalitat para ayudas directas a los afectados.

«Creo que el mejor respeto que se puede tener a los afectados es seguir trabajando por ellos, y seguir trabajando por sus derechos y a las víctimas, seguir recibiéndolas con la tranquilidad, pero sobre todo con la discreción y con el respeto que se merecen, para ponerlos a su disposición de manera absolutamente permanente, que es lo que estamos haciendo», ha indicado Mazón, que confirma que habrá más reuniones: «Las va a seguir habiendo. Salvo que ellos quieran, el criterio es no ponerlo en la agenda pública, no convocar a los medios de comunicación, para no instrumentalizarlo, para no hacer de esto un acontecimiento mediático, salvo que ellos quieran dar cuenta, si ellos quieren hablar, por supuesto».

El presidente de la Generalitat considera que «la mejor manera de respetarlos es que el trato personal sea efectivamente personal, y siempre atendiendo a su criterio, a su manera de enfocar cada uno de estos encuentros. Es la actitud que hemos tenido, insisto, con total respeto, con cierto nivel de discreción, porque creo que es lo que se merecen, insisto, salvo que ellos quieran lo contrario».

«La reconstrucción avanza. Hemos presentado unos presupuestos en los que 8 de cada 10 euros es para gasto social. El presupuesto sanitario y social más importante de la historia. Haciendo un esfuerzo extraordinario, porque somos la comunidad peor financiada de España y toda la aportación que nos está dando el Gobierno es permitir que nos endeudemos. No hay ni un solo euro a fondo perdido para nuestros colegios, centros de salud, carreteras, depuradoras, infraestructuras... lo estamos haciendo todo eso con deuda, como si no tuviéramos suficiente deuda», ha lamentado Mazón.

Por su parte, el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, ha confirmado que se reúne esta tarde con el Carlos Mazón tras haber aceptado la invitación que se le hizo a principios de esta semana desde el Consell aunque la entidad puso como condición que fuera pública y finalmente tendrá lugar a partir de las seis de la tarde en el Palau de la Generalitat.

Amills ha adelantado que en la reunión, en la que según SOS Desaparecidos también estará presente la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, le dirán a Mazón que es «el máximo responsable» de lo ocurrido aquel 29 de octubre.

«En nuestro compromiso con la transparencia, la verdad, que desde el primer día defendemos y la justicia que reclamamos, las familias afectadas por la riada de Valencia, a quienes representamos jurídicamente, están plenamente informadas y lo seguirán estando tras el encuentro», señala la entidad en sus redes sociales.

El pasado día 14, Amills ya anunció en Madrid, en una rueda de prensa junto a su equipo jurídico y familiares de las víctimas, la intención de su entidad de emprender acciones judiciales por los casos de Valencia y de Letur (Albacete).

SOS Desaparecidos denuncia un presunto delito de «homicidio imprudente por culpa in vigilando» que atribuyen a una «serie de negligencias», dejación de funciones, «desidia» y «errores» de distintas administraciones.

Según el informe pericial, realizado pese a la «omertá» que según dijeron en esa rueda de prensa han detectado en las administraciones, SOS Desaparecidos pedirá que declare como testigo Carlos Mazón por ser, a su juicio, el responsable último del mando en la catástrofe.