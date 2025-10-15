Los sindicatos denuncian el abandono de las instalaciones en el hospital de salud mental de Bétera Los sanitarios lamentan que los colchones y el mobiliario están para cambiar desde hace años, hay goteras y desperfectos, así como bajas que no se cubren

La situación de abandono es más que notoria en el interior del hospital de salud mental de Bétera. Los profesionales y sindicatos denuncian el mal estado de las instalaciones y del mobiliario, en un centro específico psiquiátrico donde se encuentran ingresados 21 pacientes en habitaciones individuales. «Por dentro está todo para remodelar y renovar, colchones, cortinas, mobiliario, sillones, hay desperfectos y hace falta cambiarlos», señala Teresa Sánchez, delegada de UGT en el centro.

Los sindicatos han hecho saber esta situación y también han destacado que las bajas de los profesionales no se cubren, está habiendo recortes de personal en los últimos años y el convenio colectivo lleva caducado desde el año 2007. Los pacientes sufren este abandono generalizado. «Cuando llueve, como esta semana pasada, hay goteras. Van haciendo parches, sobre todo en el exterior y en zonas comunes, pero en las habitaciones todo está para cambiar», asegura.

A los enfermos ingresados se les está recortando también en servicios, ya que se ha dejado de suministrar productos como gel, champú o pomadas, o se han limitado mucho, y también las comidas que se hacían en días festivos como navidades o fallas. Además, se han suprimido también los puestos de los técnicos de deporte, que dos o tres veces por semana preparaba sesiones deportivas para que los pacientes hicieran ejercicio, así como también otra empleada que realizaba actividades de animación.

Los sindicatos también denuncian que la dotación de personal ha ido menguando. «Las bajas de las auxiliares de enfermería no las cubren, vamos en planilla sobre mínimos, con la gente haciendo turnos extra y se pasan de horas siempre. Se ha ido jubilando gente y no se han sustituido», lamenta Sánchez. «Pedimos que se amorticen las plazas de gente que se ha jubilado y se ponga más personal para técnicos de deporte y técnico de animación para que hagan actividades», expone. Y es que ahora mismo, ante la falta de ese personal, las manualidades y otros ejercicios de este estilo «recaen sobre las auxiliares de enfermería, cuando ellas son sanitarias», critica la delegada sindical.

Además, a nivel laboral, los profesionales tienen su convenio caducado desde 2007, «lo que genera una grave desigualdad respecto a otro personal del sistema público de salud. Llevan años excluidos de la carrera profesional, sin posibilidad de progresar ni de ver reconocido su esfuerzo, experiencia o formación», dicen los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en un comunicado conjunto. «Sanidad ha olvidado por completo este hospital», destacan.

También añaden los sindicatos que la «marginación» que sufren estos profesionales no es solo laboral, también es institucional. «La pasada semana se les excluyó de unas jornadas y ponencias sobre salud mental celebradas en el hospital. Del mismo modo, durante la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental que se ha celebrado este miércoles, tampoco se ha contado con su presencia ni participación en los diferentes actos», asegura.

Este centro de Bétera está destinado a personas con enfermedades mentales crónicas graves que no requieren hospitalización, de media y larga estancia, y cuenta con servicios de alojamiento de los pacientes y rehabilitación de estas personas, enfocando su actuación hacia la mejora de la autonomía personal y social.