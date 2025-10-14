Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La ministra de Sanidad, Mónica García. A. Pérez Meca / Europa Press

Sanidad se queja al Ministerio por la «escasa actividad» de las Unidades de Salud Mental de Emergencias

La conselleria destaca que sus medios han atendido 6.674 pacientes en los últimos tres meses, por los 262 del Gobierno

José Molins

José Molins

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 02:54

Las relaciones entre la Conselleria de Sanidad y el Ministerio no son nada buenas desde que Mónica García accedió al cargo en el Gobierno. Ambas ... instituciones han protagonizado en los dos últimos años varios roces sonados y el último ha llegado este lunes sobre las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME) que puso en marcha el organismo estatal este verano, con varios meses de retraso y con menos personal del previsto para atender a la población afectada de la dana. La Conselleria ha remitido una queja formal al Ministerio por «la escasa actividad» desarrollada por estas unidades, de titularidad estatal y gestionadas por una entidad privada.

