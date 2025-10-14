Sanidad se queja al Ministerio por la «escasa actividad» de las Unidades de Salud Mental de Emergencias

Las relaciones entre la Conselleria de Sanidad y el Ministerio no son nada buenas desde que Mónica García accedió al cargo en el Gobierno. Ambas ... instituciones han protagonizado en los dos últimos años varios roces sonados y el último ha llegado este lunes sobre las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME) que puso en marcha el organismo estatal este verano, con varios meses de retraso y con menos personal del previsto para atender a la población afectada de la dana. La Conselleria ha remitido una queja formal al Ministerio por «la escasa actividad» desarrollada por estas unidades, de titularidad estatal y gestionadas por una entidad privada.

Según señala Sanidad en un comunicado, durante los tres primeros meses de actividad de las 12 USME, y tal y como reflejan los propios informes del Ministerio, estos equipos han atendido a 262 personas y han realizado 472 intervenciones, pese a contar con 48 profesionales, si bien solo 16 son psicólogas. El director general de Salud Mental y Adicciones de la Conselleria, Bartolomé Pérez, ha denunciado que «no es razonable que unos dispositivos concebidos para responder a una emergencia se pusieran en marcha ocho meses después de la dana, cuando el Gobierno de España los prometió en noviembre, y que, una vez operativos, muestren un nivel de actividad tan bajo. Es evidente que su colaboración en la detección y prevención está muy lejos de lo que esperábamos».

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de noviembre, sólo dos semanas después de la dana, la creación de 14 equipos multidisciplinares de salud mental para los afectados en las poblaciones valencianas. La ministra vino a presentar este proyecto en diciembre a Valencia, pero su retraso hasta ponerse en marcha ha sido evidente. Hasta el 10 de enero el Ministerio no remitió el proyecto a la Conselleria y además esos nuevos recursos asistenciales se quedaron finalmente en 8 equipos para Valencia. En marzo volvieron a remitir a la Conselleria el documento al detectar errores, y no fue hasta este mes de julio cuando estas unidades empezaron su actividad.

Frente a ello, Pérez destaca el contraste con la red asistencial de la Conselleria. En el mismo periodo, las unidades de salud mental de la Generalitat atendieron 6.674 pacientes de los municipios afectados, «un volumen 25 veces superior al de las USME. La atención a la salud mental es competencia de Sanidad y nuestros equipos están respondiendo con una reconocida profesionalidad y resultados objetivos», señala.

La Dirección General de Salud Mental y Adicciones advierte, además, de la confusión que puede «generar entre la ciudadanía al presentar las USME, un recurso sin capacidad asistencial, como si ofrecieran tratamientos psicológicos, alimentando falsas expectativas y deslegitimando el trabajo de los equipos de salud mental del sistema sanitario público», asegura Pérez.

Según el director general, esa escasa actividad de las USME es especialmente evidente en los municipios más afectados por la dana. «En Paiporta apenas se ha atendido a 31 personas y en Utiel solo a una, mientras que Chiva encabeza la estadística con 62 personas atendidas. Por su escasa actividad, nos han llegado a plantear retirar una de las dos unidades que propusimos para Paiporta», critica. «Obviamente, nos hemos negado porque es el municipio más afectado por la dana, como demuestra que nuestra red de salud mental ha incrementado allí la atención casi un 60%. Si los equipos del Ministerio consideran que Paiporta no requiere recursos, algo está fallando en su visión del problema», ha recalcado Pérez Gálvez.

El director general ha destacado como ejemplos más significativos, las consultas de psiquiatría y de psicología dirigidas a residentes de Paiporta, que han crecido un 58%, en Picanya un 26% y en Utiel un 24% respecto a los mismos meses del año anterior. Pese a ello, la Dirección General ha constatado episodios de inactividad en las USME del Ministerio de Sanidad.

«Ha generado especial malestar que no acudieran a trabajar el lunes y el martes de la última semana de septiembre, coincidiendo con nuevas lluvias, mientras que los equipos de la Conselleria de Sanidad atendieron a 363 pacientes en esos dos días. ¿Podemos llamar 'unidades de emergencia' a dispositivos que desaparecen ante el primer atisbo de problema?», se ha preguntado Pérez Gálvez, quien ha añadido que no se sabe en qué se están gastando los 225.000 euros mensuales que cuestan estas USME, ha criticado el dirigente.