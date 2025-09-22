Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Personal sanitario en un hospital. Roberto Ruiz

La deuda sanitaria del Gobierno con la Comunitat aumenta otros 35 millones en un año

La cantidad que el Ejecutivo no ha pagado a la región llega ya a los 1.039 millones por la atención a pacientes de otras autonomías y extranjeros

José Molins

José Molins

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:19

La cifra continúa subiendo. Año tras año. Así lleva ya más de una década. Si el verano pasado se rebasó la barrera de los 1. ... 000 millones de euros, este año ha aumentado otros 35 millones y en este mes de septiembre alcanza ya los 1.039,7 millones. Es la deuda que el Gobierno central mantiene con la Comunitat por atención sanitaria a personas de otras autonomías y en menor medida también extranjeros.

