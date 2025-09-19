Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

LaLiga desvela que Peter Lim avaló entre 30 y 35 millones para aumentar el Fair Play del Valencia
Intervención de un trasplante de corazón. El Norte

El hospital La Fe supera los mil trasplantes de corazón y se sitúa como líder en España

La Comunitat alcanzó en 2024 las 305 donaciones de órganos, lo que supone un récord histórico

Redacción

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:25

Ya son más de mil trasplantes de corazón los que ha realizado el hospital La Fe en toda su historia, tanto en el actual edificio ... como en el anterior de Marxalenes. El centro ha realizado el trasplante cardiaco número 1.097 desde que la unidad realizara el primero en noviembre de 1987. De esta forma, se convierte en el hospital que más trasplantes de corazón ha realizado de todo el país, incluyendo en adultos, población pediátrica y simultáneos que pueden incluir corazón, pulmón y riñón, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

