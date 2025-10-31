Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Concentración contra la consulta organizada a finales de febrero en Valencia. Rober Solsona/EP

Otra sentencia valida la consulta a las familias sobre la lengua de enseñanza

El rechazo del TSJCV a anular las votaciones, plasmado ya en dos fallos, allana el camino al resto de recursos pendientes, entre ellos el presentado por cargos de Compromís o el de Acció Cultural del País Valencià

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:30

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha vuelto a refrendar la legalidad de la consulta lingüística a los padres y madres de ... los alumnos valencianos que se celebró entre febrero y marzo, y cuya orden reguladora ha sido recurrida en los tribunales por buena parte de las organizaciones contrarias a las medidas aplicadas por el PP. Tanto desde el ámbito político como del social y sindical.

