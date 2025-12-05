Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Señal de peligro de presencia de animales salvajes en la Pista de Silla a la altura de Catarroja. JL BORT

Las señales de animales salvajes por presencia de jabalíes llegan a la Pista de Silla

El aviso está a la altura de Catarroja, donde la V-31 es zona limítrofe de la Albufera, espacio donde tratan de llegar los cerdos silvestres | Los accidentes causados por la especie van en aumento, ya con más de 800 al año

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:47

La superpoblación de jabalíes ya no es sólo un problema para el entorno natural, los agricultores y los ganaderos. Que ya es bastante como ... para abordarlo. Estos animales han generado de un tiempo hacia aquí también un contratiempo de seguridad vial, especialmente en la provincia de Castellón y en el sur de la de Valencia. Las unidades de estos cerdos salvajes no cesa de aumentar en la Comunitat y cada vez hay más espacios donde se dejan ver con mayor o menor frecuencia. Sus zonas de paso se cruzan con las carreteras, por lo que los accidentes de tráfico también van al alza.

