Las señales de animales salvajes por presencia de jabalíes llegan a la Pista de Silla

La superpoblación de jabalíes ya no es sólo un problema para el entorno natural, los agricultores y los ganaderos. Que ya es bastante como ... para abordarlo. Estos animales han generado de un tiempo hacia aquí también un contratiempo de seguridad vial, especialmente en la provincia de Castellón y en el sur de la de Valencia. Las unidades de estos cerdos salvajes no cesa de aumentar en la Comunitat y cada vez hay más espacios donde se dejan ver con mayor o menor frecuencia. Sus zonas de paso se cruzan con las carreteras, por lo que los accidentes de tráfico también van al alza.

Porque las carreteras donde existe peligro de toparse con jabalíes cada vez son más, incluso las autovías, hasta las que están cerca de las grandes ciudades. Ya hay opciones reales de cruzarse en el camino con uno a menos de 10 kilómetros de Valencia, y como ejemplo, una señal de tráfico en una de las principales arterias de acceso a la capital. La V-31, conocida como la Pista de Silla, sigue con las obras de remodelación de la mediana, para evitar que vuelva a ser una barrera en caso de una gran avenida de agua como la dana. Pero la desaparición del hormigón también facilita el paso de animales salvajes. Y en el caso de los cerdos silvestres, el exceso de población generado en los últimos años ha motivado que numerosos ejemplares traten de desplazarse hasta nuevos espacios naturales. Uno de ellos, la Albufera.

Y la Pista de Silla es limítrofe, una especie de frontera, para el lago de agua salada. Por ese motivo, según fuentes autonómicas consultadas, ya se han divisado jabalíes cruzando la V-31, de titularidad del Gobierno, desde las zonas naturales del este de la provincia hacia la Albufera. Ante esta situación, a la altura de Catarroja, en unos kilómetros que están en obras, se han colocado señales que alertan de la posible presencia de animales salvajes. Se trata de la genérica con el corzo en el centro sobre un fondo amarillo, que marca que se trata de una indicación provisional.

Los accidentes de tráfico, cuantificados en 800 en 2023 en la Comunitat según datos de Emergencias de la Generalitat, han puesto en guardia a las instituciones. En el caso de la DGT, tras la última modificación del Reglamento General de Circulación, que entró en vigor en julio, ya existe una señal específica que indica la posible presencia de cerdos salvajes. Estas se han colocado en vías donde son más habituales, esto es, carreteras próximas y que atraviesan o están muy próximas a un entorno natural. Ya hay en la provincia de Castellón y en el interior de la de Valencia, por ejemplo, en la comarca de la Safor, en tramos de asfalto muy cerca de Gandia.

La Generalitat también ha puesto en marcha un plan para controlar la población de jabalíes, cuyo exceso de ejemplares afecta ya a 440 términos municipales, 36 más que en 2024. Para hacer frente a este problema se subvenciona a cazadores y Ayuntamientos que los atrapen. La tendencia es que los animales se desplacen hacia zonas costeras, por lo que se han instalado jaulas. Y esto se ha llevado a cabo también en el entorno de la Albufera, el lugar al que se dirigen los que se han aventurado a cruzar la Pista de Silla.

Pese a todas las medias puestas en marcha, la previsión es que el número de ejemplares asentados en la Comunitat siga en aumento. También hay un incremento evidente en los accidentes. Frente al dato de 800 en 2023, un año antes y según la misma fuente de Emergencias de la Generalitat ni siquiera se alcanzaba a 600. Entre 2008 y 2011 se registraban menos de 100 de media cada 12 meses. Esta tendencia ha sido intermitente, aunque al alza, hasta la pandemia. Con las ciudades vacías, los animales salvajes ocuparon espacios que ahora se resisten a abandonar de nuevo. Y el problema de seguridad vial que se ha ido generando o agravando tampoco tiene pinta de que vaya a desaparecer. Está cada vez más próximo a las áreas más pobladas por los seres humanos. Tan cerca como Catarroja de Valencia.