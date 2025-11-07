La caza del jabalí alcanza cifras récord en la Comunitat pese a contar con menos cazadores que nunca

La presencia de jabalíes en la Comunitat ha aumentado de manera considerable en el último año. Tanto es así que el listado de municipios ... con sobreabundancia de estos animales aumentó en 36 municipios más en 2024 con respecto al 2023. En definitiva, la sobrepoblación de estos mamíferos se mantuvo en 404 municipios durante el año pasado y además creció en otras localidades hasta sobreabundar en 440 localidades de la región. La Generalitat trabaja en medidas para reducir la presencia de los jabalíes, y en este sentido, la Comunitat cazó el año pasado más jabalíes que nunca, pese a que las licencias de caza siguen en tendencia descendente en los últimos 8 años.

Si echamos un vistazo al número de licencias de caza que existen en la Comunitat, hay dos indicadores que demuestran la clara tendencia descendente de estos profesionales. Por un lado, está la estadística de número de licencias expedidas en la región anualmente. En este sentido, las cifras ofrecidas por la propia Generalitat muestran como el número de permisos baja de manera constante cada año desde las últimas tres décadas. Aunque eso sí, esa línea descendente se ha estabilizado en los últimos años y la diferencia de licencias con respecto a 1994 es mucho que si comparamos este curso con el año pasado.

Así, si la Comunitat expidió en hace 30 años más de 100.000 licencias de caza, el año pasado se expidieron alrededor de 33.000 permisos. En 2023, sin embargo, la expedición total fue de más de 35.000 licencias, lo que muestra como en el corto plazo se ha estabilizado la cesión de este tipo de permisos. Tanto es así, que hace tres años la expedición fue de unas 34.000 licencias, hace cuatro fue de similar, y hace un lustro se otorgaron más de 38.000 licencias. En definitiva, en los últimos cinco años la emisión de estos documentos se ha estabilizado en torno al abanico entre las 30.000 y las 40.000 licencias para cazadores.

Además, existe un segundo indicador que muestra como cada vez hay menos cazadores, y no es otro que el número de licencias vigentes cada año. Porque una cosa es saber cuántos cazadores nuevos hay, y otra bien distinta es conocer cuántos hay realmente, tanto nuevos como antiguos. En este sentido, la Generalitat mantiene registro de las licencias vigentes desde el año 2016, y pese a que en algunos años han aumentado ligeramente, la tendencia general también ha sido descendente. Si en el 2016 las licencias vigentes eran de poco más de 64.000, el año pasado el número de cazadores se quedó en unos 52.500.

Por otro lado, estas licencias vigentes están envejeciendo, como así muestra el porcentaje de permisos de cazadores correspondientes a personas mayores de 67 años. Si en 2017 el número de jubilados representaba a un 19% de los cazadores de la Comunitat, el año pasado este porcentaje ya superaba el 31%. Sin embargo, con estos datos podría valer el dicho aquel que dice que la experiencia es un grado, porque pese a que los cazadores de la región envejecen, cazan más que nunca.

Y es que el 2024 la Comunitat batió su propio récord de caza de jabalíes en el territorio. El año pasado se dio caza a casi 55.000 ejemplares cuando en la región jamás se había alcanzado la cifra de los 50.000. De hecho, en este sentido la tendencia de la caza de estos mamíferos es ascendente, y la Comunitat ha ido batiendo su propio récord cada temporada desde los últimos 7 años. Así, en 2023 se llegaron a cazar más de 47.000 jabalíes, en 2022 más de 42.000 y en 2021 menos de 36.000. La tendencia es completamente ascendente desde 2017, cuando se dio caza a 26.000 ejemplares.

Desde la Generalitat insisten en que el control de sobrepoblación de estos animales es una prioridad para la conselleria de Medio Ambiente, y pese a que cada vez se expiden menos licencias de caza, apuntan a una profesionalización del sector demostrada por que las cifras de jabalíes capturados no deja de subir.

En este sentido, cabe recordar que tanto conselleria a nivel autonómico como la Diputación de Valencia en el plano provincial trabajan con la federación de Caza para propulsar medidas que ayuden a controlar la presencia de jabalíes en la región. Este diario ya publicó que la Generalitat censaba estos animales en más 272.000 ejemplares, lo que supondría 100.000 ejemplares más que el censo de Castellón de la Plana. En esta línea los agricultores, para no ver sus campos afectados por la presencia de estos mamíferos, hacen uso de jaulas de captura y otros métodos para combatir la sobrepoblación de jabalíes.