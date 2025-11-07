Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La mayor subida de los presupuestos de Catalá para 2026 recae en vivienda y urbanismo
Imagen de archivo de jabalíes en la Comunitat. LP

La caza del jabalí alcanza cifras récord en la Comunitat pese a contar con menos cazadores que nunca

Hasta 440 municipios de la región conviven con la sobrepoblación de estos animales y la conselleria apunta a una profesionalización de la caza

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:56

Comenta

La presencia de jabalíes en la Comunitat ha aumentado de manera considerable en el último año. Tanto es así que el listado de municipios ... con sobreabundancia de estos animales aumentó en 36 municipios más en 2024 con respecto al 2023. En definitiva, la sobrepoblación de estos mamíferos se mantuvo en 404 municipios durante el año pasado y además creció en otras localidades hasta sobreabundar en 440 localidades de la región. La Generalitat trabaja en medidas para reducir la presencia de los jabalíes, y en este sentido, la Comunitat cazó el año pasado más jabalíes que nunca, pese a que las licencias de caza siguen en tendencia descendente en los últimos 8 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  4. 4 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  5. 5 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  6. 6

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  7. 7

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  8. 8 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  9. 9 Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado
  10. 10 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La caza del jabalí alcanza cifras récord en la Comunitat pese a contar con menos cazadores que nunca

La caza del jabalí alcanza cifras récord en la Comunitat pese a contar con menos cazadores que nunca