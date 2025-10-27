Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva deja dos premios de 83.000 euros en dos provincias
Jabalíes de varias edades buscan comida en una gran jaula que se cerrará cuando haya muchos dentro. LP

Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes

La sobrepoblación de estos animales aumenta a tal ritmo que exige el uso de todos los métodos disponibles para detener su crecimiento dañino

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Los problemas causados por las piaras de jabalíes no paran de aumentar en los campos, en las carreteras y en áreas urbanas. Los daños agrícolas ... se multiplican ante la impotencia de los perjudicados, proliferan cada vez más los sustos y accidentes de tráfico y en pueblos, urbanizaciones y playas sorprende la presencia frecuente de cerdos silvestres que deambulan con todo descaro buscando comida en zonas de contenedores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  3. 3 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  4. 4

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  5. 5

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  6. 6 El histórico récord que se ha batido en Valencia
  7. 7

    Un amasijo de desolación y chatarra junto a la A-3
  8. 8

    La familia valenciana de un divo como Raphael
  9. 9

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol
  10. 10 La comedia con la que Jack Nicholson ganó un Oscar se emite este domingo en televisión: «Imprescindible y deliciosa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes

Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes