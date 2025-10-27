Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes

Los problemas causados por las piaras de jabalíes no paran de aumentar en los campos, en las carreteras y en áreas urbanas. Los daños agrícolas ... se multiplican ante la impotencia de los perjudicados, proliferan cada vez más los sustos y accidentes de tráfico y en pueblos, urbanizaciones y playas sorprende la presencia frecuente de cerdos silvestres que deambulan con todo descaro buscando comida en zonas de contenedores.

El problema está en la sobrepoblación de estos animales, que afecta a casi toda la Comunitat Valenciana, como a gran parte del resto de España.

No les bastan ya los montes y ocupan áreas de cultivo y urbanizadas, multiplicándose los problemas. Pero frente a tantas complicaciones como ocasionan, la solución viene confiándose sobre todo a la labor de los cazadores. Sin embargo, se ha alcanzado tal envergadura que no parece haber bastantes escopetas como para que una actividad básicamente de ocio pueda aportar remedio duradero, que debería llegar por una fuerte reducción de ejemplares hasta alcanzar cotas muy significativas.

Expertos especializados en la materia vienen señalando que para conseguir ese objetivo de reducir la población de jabalíes, hasta niveles soportables, se deberían eliminar al menos un 40% de la población existente cada año, durante varios años.

Como es notorio, tal cosa no puede lograrse sólo con el concurso de los cazadores. Según cifras de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, en la temporada anterior de caza se abatieron 54.548 jabalíes. La población censada por la Generalitat superaba los 272.000. Es decir, que según estas cuentas quedaron vivos más de 217.000, la mitad hembras. Cada hembra puede criar entre 3 y 6 rayones al año. Suponiendo que progresen solo tres, por 108.500 madres tendríamos 325.500 ejemplares más, la mitad hembras, que al año ya son fértiles. Imaginen la tremenda progresión de crecimiento. No hay manera de establecer un control eficaz por medios tradicionales. Hay que ir a más.

Un método que está demostrando resultados muy eficaces es el de emplear jaulas de captura. Hay empresas en el sector que utilizan grandes estructuras para atrapar en cada 'cierre' muchos ejemplares, que luego son sacrificados y retirados. Donde se utiliza este sistema se nota enseguida cómo descienden drásticamente los accidentes, los sustos y, sobre todo, los daños en plantaciones agrícolas. La Generalitat ha concedido 900.000 euros en ayudas a ayuntamientos interesados en aplicar esta modalidad, pero el presupuesto se ha quedado corto y también el periodo de aplicación, que acaba el próximo día 31. Sin duda conviene ampliar esta línea de ayudas para poder persistir en esta vía de las jaulas, y así, sin detrimento de otros medios, poder conseguir efectos notables.