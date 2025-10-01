La Diputación de Valencia anuncia un plan contra la sobrepoblación de jabalíes

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha anunciado este miércoles que la institución provincial, junto con la Federación de Caza de la ... Comunitat Valenciana, «está diseñando un plan provincial contra la sobrepoblación de jabalíes con medidas concretas para problemas reales que afectan a los campos y a la rentabilidad de los cultivos», según ha dicho en la feria Fruit Attraction 2025 de Madrid, tras asistir a la presentación de la campaña de promoción de la marca Aguacates CV por la Asociación de Productores de Aguacates (ASOPROA).

En este sentido, ha sostenido que la clave es «dar respuestas, proteger a quienes trabajan la tierra y garantizar que la agricultura siga siendo motor económico y seña de identidad de nuestra tierra», ha expresado Mompó. «Cada campo, cada fruto y cada esfuerzo de nuestros agricultores forman parte de lo que somos; la Comunitat Valenciana no se entiende sin su campo, por eso apostar por el producto valenciano es un acto de justicia, de orgullo y de futuro», ha afirmado.

Al respecto, ha destacado las medidas de la Diputació «encaminadas a proteger el futuro de la agricultura», entre las que ha citado una ayuda a la Federación de Caza para la realización de ganchos y batidas con la colaboración de los cazadores locales de los municipios donde se ha declarado la sobrepoblación de jabalí (Mompó ha precisado que hay 245) y se puedan llevar a cabo actuaciones de este tipo.

La presidenta de la Federación de Caza CV, Lorena Martínez, ha destacado que la particularidad de esta ayuda de la Diputación de València es que su entidad «va a hacer de elemento transmisor para que los fondos repercutan íntegramente en los clubes y sociedades de cazadores». «De este modo, los beneficiarios finales son quienes están en primera línea combatiendo la sobrepoblación de jabalíes, que es lo más justo», ha manifestado. Por ello, ha agradecido a la corporación la ayuda económica otorgada y «la manera de articularla, porque las batidas conllevan unos gastos que de otra manera tendrían que sufragarse con fondos de los propios cazadores».

Otro de los pilares del plan anunciado por Mompó pasa por el problema de seguridad vial que supone la presencia de jabalíes en el entorno de las carreteras de la red gestionada por la Diputación, para lo que el área de Carreteras estudia una herramienta tecnológica para alertar a conductores de la presencia de estos animales.

«El área que dirige Reme Mazzolari está ultimando un plan de acción para instalar, en los tramos de las carreteras de la red provincial con mayor accidentalidad, dispositivos que alerten a los conductores de la presencia de animales junto a la carretera. Antes de final de año se instalará en dos tramos de carretera un sistema experimental de detección de animales y alerta a los conductores desarrollado conjuntamente por la Diputación de Valencia y Metalesa, una empresa valenciana especializada en la aplicación de la tecnología en materia de seguridad vial», ha avanzado.

Durante su intervención, Mompó ha resaltado que desde la Diputació tienen «una especial sensibilidad hacia la problemática que sufren los agricultores de la provincia» y ha repasado acciones como «la campaña informativa y de concienciación contra los robos en el campo, animando a los consumidores a comprar productos de origen legal y seguro».