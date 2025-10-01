Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varios vecinos observan a los jabalíes. M. Báez

La Diputación de Valencia anuncia un plan contra la sobrepoblación de jabalíes

Mompó señala que buscan «proteger a quienes trabajan la tierra y garantizar que la agricultura siga siendo un motor económico»

EP

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:02

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha anunciado este miércoles que la institución provincial, junto con la Federación de Caza de la ... Comunitat Valenciana, «está diseñando un plan provincial contra la sobrepoblación de jabalíes con medidas concretas para problemas reales que afectan a los campos y a la rentabilidad de los cultivos», según ha dicho en la feria Fruit Attraction 2025 de Madrid, tras asistir a la presentación de la campaña de promoción de la marca Aguacates CV por la Asociación de Productores de Aguacates (ASOPROA).

