Sanidad pagará ya este mes a los profesionales el extra de productividad

El decreto sobre la productividad aún no se ha aprobado pero los profesionales ya van a computar este mes de julio para cobrar el extra del semestre. La medida que Sanidad va a implantar y que premiará la eficacia, calidad o reducción de la demora se pagará con carácter retroactivo desde el 1 de julio y se evaluará su buen funcionamiento a final de año, por si es necesario introducir cambios.

Este plus económico puede llegar a significar un máximo de entre 160 y 1.000 euros al mes, dependiendo de la categoría profesional y el cargo que se ostente. Para un médico especialista que no sea jefe, el plus será de 800 euros al mes como máximo, y para los enfermeros, de 520. No obstante, se pagarán conjuntamente los seis meses que se evalúan, y el dinero se ingresará en los primeros meses de 2026.

Se trata de un incremento considerable con respecto al actual modelo de productividad, y aunque en cuanto a las cantidades no hay objeciones, los sindicatos sí han mostrado sus quejas y dudas sobre los criterios que se van a evaluar. En la mesa técnica de este viernes, Sanidad no ha detallado a los sindicatos exactamente cuáles van a ser esos criterios que se van a premiar, especialmente los cuatro denominados «llave», que son de obligado cumplimiento todos a la vez para poder optar a esa paga extra de productividad. Si falla uno, no se cobrará ese plus mensual.

El único de esos indicadores llave que se ha detallado es el que se refiere a la reducción de la demora y de la lista de espera para una cita, consulta o intervención quirúrgica. El profesional que contribuya a una rebaja del tiempo para atender al paciente ganará puntos en ese criterio, que Sanidad le llama «accesibilidad del usuario al sistema público». Será la propia conselleria quien determine qué profesionales cumplen los criterios y por tanto pueden cobrar el extra, según una herramienta informática que van a implementar, y donde los profesionales podrán consultar su puntuación por si necesitan mejorar.

Más allá de aspectos generales, la conselleria no ha concretado cuáles van a ser esos puntos que se van a valorar del rendimiento individual de médicos, enfermeros, auxiliares y celadores. Además de la eficacia y la demora, sólo se menciona la mejora de los resultados en salud, la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema. Por eso cuatro sindicatos han votado en contra (Satse, CCOO, UGT e Intersindical), uno se ha abstenido (CSIF) y sólo uno ha votado a favor (CESM), aunque ha hecho constar sus dudas en este aspecto. Tras esta mesa técnica, el decreto entrará en vigor cuando se apruebe en el DOGV.

«Sanidad explica el procedimiento pero no lo desmenuza con detalles. Lo han hecho con falta de transparencia, y además este modelo tiene elementos discriminatorios, porque está pensado para que el máximo lo logre muy poca gente, y eso crea desconfianza», señala María Ángeles Gómez, asistente a la mesa técnica por CCOO. «No ha sido negociado colectivamente y no llega a la mayoría de trabajadores, sólo va dirigido a los asistenciales, se dejan fuera a los de Salud Pública, al personal laboral, al centro de transfusiones y al personal subrogado de resonancias magnéticas», critica.

Por su parte, desde CSIF, Inmaculada García argumenta: «Un indicador llave es muy complicado que dependa sólo de una persona, porque en sanidad se trabaja en equipos multidisciplinares». Además, añade: «Falta información, podría ser un sistema bueno de productividad, ya que el actual no provoca mejoras, pero es necesario un nuevo modelo que asegure una mejora del rendimiento profesional, pero que se gestione con transparencia y criterios claros».

También UGT critica que «no ha habido apenas margen de negociación» para sacar adelante el decreto y lamenta que «sólo beneficiará a los colectivos de mayor nivel o con cargos directivos y jefaturas, mientras otras categorías se quedarán fuera ante las dificultades de cumplir los criterios», establece el sindicato. «Parece una productividad VIP y a la carta excluyente para algunas categorías», añade.

El objetivo que persigue Sanidad con este nuevo modelo es incentivar la mejora de la accesibilidad asistencial (es decir, la reducción de la lista de espera y demora), el uso eficiente de los recursos disponibles, el fomento de la práctica clínica adecuada y segura y la optimización de los costes del sistema sanitario. Esos serán los pilares fundamentales, pero no se concreta cómo se medirán. Y además, computará de forma individual, lo que resulta más complicado todavía de medir, porque en la mayoría de ocasiones depende de un equipo con más profesionales.