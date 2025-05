Sanidad descarta ahora el traslado a Padre Jofré y los pacientes del Moliner irán a Mislata

Sanidad vuelve a cambiar de planes en el proceso de cierre del hospital de crónicos Doctor Moliner. La conselleria descarta ahora que se traslade ... a 30 pacientes al Padre Jofré y adelantará la apertura del nuevo complejo sanitario de Mislata para acoger a los 78 enfermos que lleguen desde el Moliner. La decisión se ha hecho pública este lunes y así la ha confirmado la conselleria a este diario.

Será entre finales de julio y principios de agosto cuando se lleve a cabo el traslado de los 78 pacientes del Moliner a Mislata, que se hará de forma progresiva en varios días. En un principio a los empleados y familiares del Moliner se les comunicó que hasta septiembre no estaría disponible el hospital Militar, tras la reforma que están realizando, y por ello sería necesario pasar el mes de agosto en el Arnau de Vilanova, ya que el centro de Porta Coeli cerrará sus puertas en agosto durante cinco años.

Pero al final esa apertura de Mislata se va a adelantar un mes y ya a finales de julio podrá acoger a los enfermos procedentes del Moliner, por lo que el Arnau no tendrá que habilitar camas para estos pacientes. Serán los primeros enfermos que acoja este centro, enclavado entre Quart de Poblet y Mislata, tras una década de obras con continuos parones, que vienen desde la etapa del gobierno del Botánico. El centro va a dar servicio con 78 camas, que constan de 40 para crónicos de larga estancia y 38 para pacientes de salud mental.

De forma paralela, el Padre Jofré lleva semanas preparándose para el traslado de 30 pacientes y los técnicos habían estado haciendo mediciones en el centro para ver si cabían esas camas en las habitaciones, ya que hay que duplicarlas. Donde hay una cama, pasará a haber dos. Se les comunicó a los empleados y los familiares mostraron su enfado, porque habría muy poco espacio en las dimensiones de esos cuartos para dos pacientes.

Así que finalmente ha habido una variación. Que no afecta a que se dupliquen las habitaciones, pero sí a de dónde procederán los pacientes. No habrá traslado directo del Moliner a Padre Jofré. A este último centro sólo llegarán los nuevos ingresos, que irán ocupando esas 30 camas que se están instalando, 15 en cada ala del edificio. Se trata de derivaciones que se hagan desde el Moliner, ya que desde el pasado 16 de abril este centro no acoge pacientes nuevos por su inminente cierre, pero sí se derivarán al Jofré.

Quedan poco más de dos meses para que comience el traslado de enfermos desde el Doctor Moliner, que una vez se quede vacío iniciará su reforma integral, que durará cinco años, ya que el edificio, como ha venido informando este diario, presenta muchas deficiencias estructurales que hacían imprescindible su renovación profunda de las instalaciones.

Dando altas

En ese tiempo que falta hasta el traslado, Sanidad confía en que se puedan ir dando altas de los enfermos que están ingresados en el Moliner. Tras más de un mes en el que no se están admitiendo ingresos nuevos, el centro ha vaciado ya varias de sus habitaciones, y el objetivo es que siga ese creciente alto ritmo de nuevas altas para que, llegado el momento del traslado a Mislata a finales de julio, no queden muchos más de los 78 pacientes que puede acoger Mislata. Además, está la opción también de la hospitalización domiciliaria, enviar a los enfermos a su casa, aunque controlados, si su estado de salud lo permite. En caso de que sea necesario, se pueden habilitar otros centros, como la Magdalena de Castellón, que ofrece 27 camas si fueran necesarias.

Sanidad ha cambiado de versión ya varias veces en este proceso de reforma del Moliner. En un primer momento la reforma iba a ser parcial, por fases y por zonas, sin necesidad de trasladar a los pacientes, y el presupuesto sería de 16 millones de euros. Pero una vez vistas por los técnicos las grandes deficiencias que había en la estructura, aconsejaron el plan que Sanidad definitivamente va a realizar, un cierre total. Y el presupuesto se dispara hasta los 65 millones de euros.

Además, el reformado Militar de Mislata tendrá dentro de un año y medio más camas, ya que, según anunció Sanidad, habrá una segunda fase de obras, cuya finalización está prevista para finales de 2026 o principios de 2027, y que contará con otras 76 camas más, también de crónicos y salud mental, hasta un total de 154 que completen el servicio en el hospital Militar, ampliables a 21 más en caso de necesidad. De ellas, 116 serán para pacientes crónicos (ampliables hasta 137 camas) y las otras 38 son pacientes de salud mental.