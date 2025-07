Sanidad cambiará los colchones del área de Psiquiatría de La Fe tras el incendio

Una lección que fue cara, por la pérdida de una vida humana, pero que hará que cambien algunas cosas sobre los materiales instalados en determinadas ... áreas de los hospitales, especialmente los colchones, que en muchas ocasiones son el foco u origen del fuego. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, cree que se deben tomar medidas tras el reciente incendio que afectó a la planta de Psiquiatría de la Fe.

El primer aspecto que destacó es que esto «pasa mucho en las salas de Psiquiatría. De hecho, yo ya es la segunda vez que lo vivo, porque la primera vez fue un tema en Llíria, pero fue un accidente con un cigarro que se cayó». Reconoció que, «cuando alguien de forma voluntaria, presuntamente, intenta hacer daño, lo consigue y contra esto es muy difícil luchar».

De este modo, y para acercarse a una seguridad más plena, siendo consciente de que la seguridad total no existe, anunció un cambio de materiales: «Vamos a intentar buscar colchones que, siendo ignífugos, echen menos humo». En este sentido, anunció que «vamos a reformar total y absolutamente la sala y es cierto que vamos a poner materiales de ultimísima generación».

Además, quiere tener una reunión con los equipos de Psiquiatría «para que veamos una cosa que es muy difícil: poner el listón o la línea entre lo que es intimidad y seguridad. Nosotros no podemos estar registrando a todo el mundo, pero tenemos que buscar mecanismos imaginativos que todos aquellos pacientes que puedan ser susceptibles de hacer una cosa voluntaria como esta, debido a su trastorno mental, tengamos un trato diferente. Lo vamos a estudiar y lo vamos a hacer».

Sí quiso destacar, sobre este incendio, que «gracias a Dios que todo funcionó y funcionó muy bien, pero cuando alguien quiere hacer daño de verdad, si se trata de edificios antiguos, si se trata de edificios donde no hay sistema de seguridad, si se trata de sitios donde no hay entrenamiento en la evacuación, porque por ejemplo, ahí son compartimentos estancos la D y la E y la F y la G. La prueba evidente fue la Covid. Nosotros cerramos D y E y la F y G siguió funcionando normal. El plan director de ese hospital lo hice yo y me lo sé. Entonces, gracias a Dios, ahí no pasó nada. Todo el mundo salió en la evacuación que tenía que en la misma planta. Pero si alguien quiere hacer daño en un hospital presuntamente, es muy difícil poner medidas de seguridad».

Por lo que respecta a la unidad de trastornos de alimentación «sí que es cierto que hemos ingresado a una o dos pacientes por edad en la unidad de psiquiatría infantil y también tenemos creo que una o dos también en adultos. Son pacientes que el doctor Rojo, que lo hace muy bien, tiene al lado el comedor en la 7D de la sala de comedor. Todo esto le genera trastorno y hemos metido muchísima prisa para que esto lo puedan arreglar, pero la verdad es que el destrozo que hay allí es importante».

Gómez resumió sus sensaciones sobre lo ocurrido: En primer lugar el sentimiento de pesar por el fallecimiento de una persona y el segundo el de agradecimiento, «de gratitud hacia todo el personal que estaba allí por lo bien que funcionó».

Añadió que la prueba evidente de la respuesta ante esta situación fue «que las únicas ocho personas que se trataron en urgencia del hospital por intoxicación de humo fueron personal de la casa. Los que estuvieron trabajando en todo momento para los ciudadanos. Porque los sistemas de ingeniería y de evacuación funcionaron».