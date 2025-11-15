Los retrasos se vuelven habituales en el Cercanías que lleva al circuito de Cheste

Amanece un nuevo día en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, y si son de esos que han elegido el servicio extraordinario de Cercanías ... de Renfe para trasladarse desde Valencia hasta el Circuit Ricardo Tormo, se habrán encontrado con una estampa que tiene pinta de convertirse en habitual durante todo el fin de semana. Los primeros trenes de la mañana de este sábado ya han comenzado a salir con retrasos de más de media hora, solapándose unos con otros y creando un pequeño caos en la Estación del Norte.

Por ejemplo, el convoy programado para las 8:28 no recibió el anuncio de la vía desde la que partiría hasta las 8:45, y no fue hasta las 9:05 cuando los pasajeros pudieron subir a los vagones y tomar asiento, al menos los pocos afortunados que fueron rápidos, puesto que al acumularse tanta gente, otros muchos se quedaron sin butaca y tuvieron que viajar de pie. A las 9:15, finalmente salió con casi una hora de retraso rumbo al circuito de Cheste. A su vez, el programado para las 8:50 de postraba a su lado en la vía de enfrente esperando a recibir pasajeros sin una hora de salida establecida.

Estos retrasos generalizados en la línea C3 se están convirtiendo en habituales durante este fin de semana en el que el Gobierno reabrió aprisa y corriendo el servicio de Cercanías dañado por la dana de hace un año, con el objetivo de brindar un servicio a la ciudadanía que se está demostrando que no está a la altura. Tal y como sucedió este viernes, con el último tren que tenía que partir desde el apeadero del Circuit con regreso hasta Valencia, que sufrió una avería de más de dos horas dejando tiradas a cientos de personas. Con el añadido de que para este evento especial de MotoGP, gran parte de los pasajeros son extranjeros y no españoles, y se están llevando una imagen muy decepcionante del servicio público de ferrocarril nacional.