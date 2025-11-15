Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pasajeros esperando en la Estación del Norte para ir al Circuit Ricardo Tormo. LP

Los retrasos se vuelven habituales en el Cercanías que lleva al circuito de Cheste

Los primeros trenes de este sábado de clasificaciones en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana salen de la Estación del Norte casi una hora más tarde de la programada

Marc Escribano

Marc Escribano

Cheste

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:30

Comenta

Amanece un nuevo día en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, y si son de esos que han elegido el servicio extraordinario de Cercanías ... de Renfe para trasladarse desde Valencia hasta el Circuit Ricardo Tormo, se habrán encontrado con una estampa que tiene pinta de convertirse en habitual durante todo el fin de semana. Los primeros trenes de la mañana de este sábado ya han comenzado a salir con retrasos de más de media hora, solapándose unos con otros y creando un pequeño caos en la Estación del Norte.

